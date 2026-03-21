Dogos XV derrotó a Peñarol bajo una intensa lluvia en Córdoba

Por la quinta fecha del Súper Rugby Américas, Dogos XV se impuso a Peñarol de Uruguay por 32 a 22 con una cancha embarrada en Córdoba Athletic en el barrio Jardín Espinosa.

El medio scrum de CRAI, Alejandro Molinas, en el choque de Peñarol con Dogos bajo la lluvia en Córdoba.

La quinta fecha del Súper Rugby Américas comenzó con lluvia, truenos y rayos. Fue victoria de Dogos XV sobre Peñarol de Uruguay por 32 a 22. Fue un cotejo condicionado por una tormenta eléctrica que demoró el inicio y dejó un campo pesado, con lluvia persistente y dificultades en el manejo. En la franquicia con base en Montevideo fue titular el medio scrum formado en CRAI, Alejandro Molinas.

Dogos XV se hizo fuerte en medio de la tormenta y las inclemencias climáticas, que dejaron un campo pesado, y derrotó como local por 32 a 22 a Peñarol, la franquicia de Uruguay, en un partido válido por la quinta fecha del Súper Rugby Américas.

El partido se demoró en su inicio por la gran cantidad de lluvia caída y los rayos que alumbraban un cielo cordobés cargado de nubarrones. Julián Hernández abrió el tanteador para el equipo local con dos penales

Peñarol apenas pudo descontar con un envío de Justo Ferrario, mientras que Dogos replicó con juego corto y soltura en la ofensiva. Con dos tries penales consecutivos, el elenco mediterráneo se puso 20 a 3 para cerrar el primer tiempo con una apreciable ventaja en su haber.

En la segunda mitad, Juan Greissing Revol apoyó un try que, con la conversión de Hernández, estiró aún más la ventaja para el conjunto argentino.

Peñarol reaccionó y conquistó con acciones que redondearon Ignacio Facciolo y Joaquín Myszka para achicar la diferencia en el score. Pero Dogos XV aguantó la andanada de El Mirasol hasta que Jesús Porro descontó una vez más vía maul en tiempo cumplido.

Así, los cordobeses manejaron la diferencia con criterio y se quedaron con una victoria ante el último campeón, en un contexto de lluvia y cancha embarrada.

Las posiciones quedaron provisionalmente del siguiente modo: Dogos XV 21, Pampas 16, Capibaras 15, Tarucas 13, Peñarol 10, Selknam 6, Cobras de Brasil 5 y Yacaré 4.

La quinta fecha se completará con los siguientes cruces: 15, Selknam con Capibaras en Santiago de Chile; 16.45, Yacaré con Tarucas en Aranduroga de Corrientes (sábado 21 de marzo); 15, Cobras de Brasil con Pampas en San Pablo (domingo).

Síntesis: Dogos XV 33- Peñarol de Uruguay 22

Dogos XV: 1. Nicolás Revol Pitt, 2. Juan Greissing Revol, 3. Octavio Filippa, 4. Valentín Gozálvez, 5. Enzo Ocampo, 6. Lucio Willington, 7. Lautaro Simes, 8. Valentín Cabral, 9. Nicolás Viola, 10. Julián Hernández, 11. Luciano Avaca, 12. Ernesto Giúdice, 13. Facundo Pueyrredón, 14. Agustín de Vertiz, 15. Mateo Soler. Luego ingresaron: 16. Ramiro Iglesias, 17. Alejandro Pronce, 18. Francisco Aguirre, 19. Federico Rolotti, 20. Gastón Garayzabal, 21. Genaro Podestá, 22. Facundo Rodríguez, 23. Agustín Segura.

Peñarol de Uruguay: 1. Mateo Perillo, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Felipe Aliaga (C), 5. Manuel Rosmarino, 6. Manuel Ponte, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Ardao, 9. Alejandro Molinas, 10. Justo Ferrario, 11. Juan Manuel Alonso, 12. Alfonso Perillo, 13. Noah Flesch, 14. Ignacio Facciolo, 15. Santiago Marolda. Luego ingresaron: 16. Sebastián Pérez, 17. Francisco Suárez, 18. Jesús Porro, 19. José Ignacio Rodríguez, 20. Ethan Fryer, 21. Pedro Suárez, 22. Joaquín Suárez, 23. James Thiel.

Primer tiempo: 11’ Penal de Julián Hernández (D), 28’ Penal de Julián Hernández (D), 30’ Penal de Justo Ferrario (P), 36’ Try Penal (D), 41’ Try Penal (D).

Segundo tiempo: 8′ Try de Juan Greissing Revol, convertido por Julián Hernández (D), 12′ Try de Ignacio Facciolo, convertido por Justo Ferrario (P), 20′ Try de Joaquín Myszka, convertido por Justo Ferrario (P), 81′ Try de Jesús Porro (P).

Árbitro: Damián Schneider (Argentina)

Cancha: Córdoba Athletic Club