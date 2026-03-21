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World Rugby fortalece su alianza estratégica con la región

Alan Gilpin, CEO de World Rugby, visitó la Argentina para potenciar el desarrollo Sudamericano, y fortalecer su alianza estratégica con la región.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 09:33hs
En un momento de crecimiento regional

En un momento de crecimiento regional, Alan Gilpin, CEO de WR visita la región.

El CEO de World Rugby Alan Gilpin está de visita en la región. Llegado primero a Buenos Aires desde Nueva York, el dirigente de la asociación mundial ya se encuentra en Uruguay. En la capital argentina se reunió con dirigentes de la Unión Argentina de Rugby para informarse de los avances de un rugby en franco crecimiento y trazar una hoja de ruta hacia los grandes hitos internacionales de la próxima década.

El CEO de World Rugby en Argentina y Uruguay

En un encuentro clave para el futuro del rugby en el continente, la Unión Argentina de Rugby (UAR) recibió la visita de Alan Gilpin, CEO de World Rugby. La jornada tuvo como objetivo central analizar el crecimiento exponencial del rugby argentino y regional, trazando una hoja de ruta hacia los grandes hitos internacionales de la próxima década.

Gilpin se interiorizó sobre los avances de una región en franco crecimiento. Con Los Pumas consolidados en el 5° puesto del ranking mundial, el reciente 3° puesto de Los Pumas 7’s en Nueva York y Los Pumitas, que continúan con sus concentraciones de cara a los próximos desafíos, además del éxito de las cuatro franquicias argentinas del Súper Rugby Américas, el momento también resultó propicio para conocer las obras del Centro Nacional de Rugby (CNR) y abordar el desarrollo del rugby femenino, dentro de la estrategia de expansión global de la UAR.

Este intercambio resulta estratégico de cara al Mundial 2031 en Estados Unidos, donde se trabajaron en planes conjuntos para garantizar que la región llegue a dicha cita con una estructura de base sólida y un alto nivel competitivo.

«Recibir a Alan Gilpin nos permite validar el camino recorrido y, sobre todo, proyectar el futuro. El crecimiento de nuestro rugby y la mirada puesta en el Mundial 2031 en EE.UU., son pasos previos fundamentales para nuestra ambición de poder ser sede en 2035. Trabajamos con una visión federal y regional para que Sudamérica siga siendo protagonista del mapa global», destacó Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby.

En el plano institucional, Gilpin asistió junto a directivos de la UAR a una visita protocolar en la Casa Rosada, donde se reunió con el equipo de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional. En este encuentro, se ratificó el manifiesto interés de la Argentina de postularse como organizador de la Copa del Mundo de Rugby 2035. El respaldo del Estado Nacional representa un pilar fundamental para las garantías institucionales que exige un evento de esta escala global.

La visita concluyó con el compromiso de continuar la labor conjunta con Sudamérica Rugby para potenciar el desarrollo en Brasil, Chile y Uruguay, y el compromiso de World Rugby para continuar trabajando de manera conjunta en el desarrollo del juego en todas sus facetas.

World Rugby Argentina Alan Gilpin
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