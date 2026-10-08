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A 20 años de la tragedia de Ecos: el legado que transformó la seguridad vial y la solidaridad estudiantil

El 8 de octubre de 2006, un choque frontal sobre la Ruta Nacional 11 en territorio santafesino se cobró la vida de nueve alumnos, una docente y dos camioneros. Dos décadas después, la fecha reafirma el compromiso con la prevención en las rutas y homenajea la vocación comunitaria de miles de jóvenes. Esta noche, artistas referentes se unen en un festival benéfico en el Teatro Ópera.

8 de octubre 2026 · 10:52hs
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Tragedia de Ecos: Santa Fe y el país recuerdan a las víctimas a dos décadas del choque en la Ruta 11.

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Tragedia de Ecos: Santa Fe y el país recuerdan a las víctimas a dos décadas del choque en la Ruta 11.

Este 8 de octubre marca un hito de profunda conmoción y reflexión en la memoria colectiva de Santa Fe y la Argentina: se cumplen 20 años de la tragedia de Ecos, el siniestro vial que en 2006 se cobró la vida de nueve estudiantes y una docente del Colegio Ecos de Villa Crespo (Buenos Aires), además de los dos ocupantes de un camión, cuando la delegación regresaba de cumplir un itinerario solidario en escuelas rurales de El Paraisal y Quitilipi, en la provincia del Chaco.

El fatal episodio tuvo lugar sobre el trazado de la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad santafesina de Margarita. Las pericias judiciales posteriores constataron que el chofer del camión, Ángel Soto, conducía bajo un avanzado estado de ebriedad (1,6 gramos de alcohol por litro de sangre) y realizando maniobras zigzagueantes antes de invadir de frente el carril por el que transitaba el ómnibus estudiantil.

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Tragedia de Ecos: Santa Fe y el país recuerdan a las víctimas a dos décadas del choque en la Ruta 11.

LEER MÁS: Luego de 14 años de la tragedia del colegio Ecos en el norte provincial, hay una condena

A 20 años del siniestro sobre la Ruta 11, el reclamo de los familiares convirtió el dolor en una causa nacional por la educación vial, la prevención y el compromiso comunitario.

El origen del Día del Estudiante Solidario y la transformación de la seguridad vial

A partir de 2007, y por iniciativa impulsada por las familias de las víctimas unidas en la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, el Consejo Federal de Educación estableció formalmente el 8 de octubre como el Día Nacional del Estudiante Solidario. La jornada busca resignificar la tragedia promoviendo acciones comunitarias en las escuelas de todo el país y concientizando sobre los riesgos viales.

A lo largo de estas dos décadas, el incansable reclamo de las familias motivó importantes avances institucionales en la Argentina:

Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): impulso de un organismo federal para unificar políticas viales.

Mayores controles y exigencias: mantenimiento de controles de alcoholemia, auditoría sobre los tiempos de descanso de chóferes profesionales y la unificación de licencias e historial de antecedentes.

Educación y concientización: inclusión sistemática de la seguridad vial en las currículas escolares y campañas públicas de prevención.

Sin embargo, el estado de las rutas nacionales (como la propia Ruta 11), las imprudencias al volante y la necesidad de sostener los controles en todo el territorio nacional mantienen el debate abierto sobre las asignaturas pendientes en materia de infraestructura y conducta ciudadana.

Festival benéfico "Hoy Todos Juntos" en el Teatro Ópera y homenaje a Carlos Clerici

En el marco del 20º aniversario, la ONG Conduciendo a Conciencia organiza esta noche un importante festival solidario en el Teatro Ópera de Buenos Aires. El evento contará con la participación de reconocidos músicos como León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu, Los Tipitos, Iván Noble y Eruca Sativa. Las entradas se canjearon por donaciones de alimentos no perecederos, útiles escolares, ropa de abrigo y herramientas destinadas a escuelas rurales e instituciones del norte argentino.

Asimismo, la conmemoración coincide con el reciente fallecimiento del locutor, periodista y docente Carlos Clerici, figura emblemática de la radiofonía argentina que condujo durante 15 años el programa La Otra Agenda y colaboró de manera ininterrumpida durante 35 años con la organización Luchemos por la Vida, prestando su voz y compromiso a las campañas de concientización vial del país.

Ecos Tragedia Seguridad Vial
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