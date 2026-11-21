Ante el avance del agua y tormentas por El Niño, la EPE aplica un protocolo de corte preventivo para cuidar la vida de vecinos y personal que trabaja en la zona

Protocolo ante El Niño: por qué la EPE corta la energía en zonas anegadas y cómo la repone

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) mantiene cortes preventivos en la red de Baja Tensión en distintos puntos de algunas de las localidades afectadas por la crecida del río Paraná y el contexto meteorológico asociado al fenómeno de El Niño.

La medida forma parte de un protocolo de seguridad que la empresa aplica en situaciones de emergencia hídrica y se ejecuta en el marco del Comité de Emergencia provincial en coordinación con los gobiernos locales.

Según el informe elaborado por la EPE, cuando el nivel del agua se encuentra próximo al umbral de evacuación se activa el protocolo de manera preventiva. El servicio se repondrá cuando bajen las aguas y se verifique la seguridad de la red y de cada vivienda. En los relevamientos territoriales, el personal técnico constata el avance del agua, que compromete la base de los postes que sostienen la red y su llegada a los pilares domiciliarios.

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Por qué la EPE corta el servicio

La decisión de cortar el servicio responde a criterios estrictos de seguridad: el agua conduce la electricidad, en especial cuando arrastra sedimentos y materia orgánica. Si alcanza acometidas, cajas de toma, pilares de medición o cables caídos, toda la masa de agua circundante puede quedar energizada, con riesgo mortal para los vecinos que transitan el sector, los equipos de rescate y los operarios.

A esto se suma el estado de la infraestructura. Los suelos saturados pierden capacidad para sostener los postes y, con las tormentas, ráfagas y posible caída de árboles que trae El Niño, aumenta el riesgo de que postes y columnas se inclinen o caigan con las líneas aéreas energizadas.

“En algunas zonas anegadas, durante los relevamientos se detectó que muchas viviendas tienen instalaciones internas sin condiciones mínimas de seguridad eléctrica, como la falta de interruptores diferenciales o de puesta a tierra adecuada. Ante el ingreso de agua a los domicilios, esta situación potencia el riesgo de electrocución y es por eso que se activa el protocolo” detallaron desde la distribuidora provincial.

Cuándo vuelve la energía

La EPE mantiene guardias operativas y un monitoreo permanente de la evolución del río y del clima, en un trabajo continuo y coordinado con Protección Civil de la Provincia. La reposición del suministro comenzará de inmediato cuando se cumplan tres condiciones:

1. Que bajen efectivamente las aguas y escurran por completo los terrenos.

2. Que el personal técnico verifique la estabilidad de los postes, el despeje de vegetación y el estado de aislación de las redes de Baja Tensión.

3. Que cada usuario acredite condiciones mínimas de seguridad en su pilar y en su instalación interna, mediante verificación técnica o certificación habilitante, para evitar accidentes al momento de reconectar.

Una medida para cuidar la vida

La interrupción no es una decisión aislada ni una sanción: se trata de una medida de fuerza mayor, prevista en la normativa de seguridad que rige el servicio eléctrico, cuyo único objetivo es proteger la integridad física de los vecinos y del personal que interviene en la emergencia.

En esa línea, la EPE ratificó su disposición para trabajar de manera articulada con las autoridades municipales, provinciales y los representantes de las comunidades, con el fin de acompañar a las familias afectadas y agilizar las inspecciones y reconexiones en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.