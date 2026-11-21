La medida se implementará desde este sábado por la mañana en la Costanera Oeste de Santa Fe, ante el aumento del nivel del agua, la acumulación de camalotes y la fuerza de la corriente.

El lugar permacerá cerrado hasta que las condiciones sean propicias para los vecinos

En el marco de la crecida del río Paraná , asociada al fenómeno de El Niño , la Municipalidad de Santa Fe dispondrá este sábado durante la mañana el cierre preventivo del Paseo de los Pescadores , ubicado en la Costanera Oeste, con el objetivo de resguardar la seguridad de vecinos y visitantes.

La decisión responde a las condiciones que presenta actualmente el sector debido al aumento del nivel de la laguna Setúbal , la acumulación de grandes cantidades de camalotes y otros materiales arrastrados por el agua , y la mayor velocidad de la corriente. Estas circunstancias incrementan los riesgos para quienes circulan o permanecen en las inmediaciones del paseo, especialmente ante una eventual caída al agua.

Personal municipal procederá a colocar un vallado para restringir el acceso al sector. La medida se mantendrá de manera preventiva y su levantamiento dependerá de la evolución de la crecida y de las condiciones de seguridad del lugar.

Desde el municipio se solicita a los vecinos respetar la señalización y evitar ingresar al espacio mientras permanezca vigente la restricción.