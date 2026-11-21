En el marco de la crecida del río Paraná, asociada al fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Santa Fe dispondrá este sábado durante la mañana el cierre preventivo del Paseo de los Pescadores, ubicado en la Costanera Oeste, con el objetivo de resguardar la seguridad de vecinos y visitantes.
Por la crecida del río, la Municipalidad cerrará preventivamente el Paseo de los Pescadores
La medida se implementará desde este sábado por la mañana en la Costanera Oeste de Santa Fe, ante el aumento del nivel del agua, la acumulación de camalotes y la fuerza de la corriente.
La decisión responde a las condiciones que presenta actualmente el sector debido al aumento del nivel de la laguna Setúbal, la acumulación de grandes cantidades de camalotes y otros materiales arrastrados por el agua, y la mayor velocidad de la corriente. Estas circunstancias incrementan los riesgos para quienes circulan o permanecen en las inmediaciones del paseo, especialmente ante una eventual caída al agua.
Personal municipal procederá a colocar un vallado para restringir el acceso al sector. La medida se mantendrá de manera preventiva y su levantamiento dependerá de la evolución de la crecida y de las condiciones de seguridad del lugar.
Desde el municipio se solicita a los vecinos respetar la señalización y evitar ingresar al espacio mientras permanezca vigente la restricción.