"A pesar de la pandemia, tuvimos un gran trabajo legislativo durante este 2020"

En el mismo sentido la legisladora aprovechó la oportunidad para destacar que “a pesar de la pandemia y la virtualidad, el trabajo que hicimos fue siempre muy de cerca numerosas organizaciones de la ciudad y la provincia, colectivos y referentes, con largas instancias de debate y reflexión que hicieron de cada iniciativa una propuesta nutrida de diferentes miradas. Es la forma que nos gusta trabajar y estamos convencidos que de esta manera los proyectos cobran sentido y son apropiados por la ciudadanía, que en definitiva es el objetivo último, no venimos a hacer política de escritorio”.

Preocupada por el contexto de pandemia y el enorme impacto en lo social y económico, Mahmud también valoró de manera negativa este primer año del gobierno de Omar Perotti: “veo un retroceso muy grande en políticas sociales, en políticas de Juventudes que ya no existen, en materia educativa no existió ni existe aún, un plan para la educación en santa fe, para acompañar a docentes que se han esforzado mucho todo el año, para evitar la deserción estudiantil. En materia de seguridad, el contrato electoral de “paz y orden” con el que ganó las elecciones está lejos de cumplirse o de avanzar siquiera, porque vemos que todos los índices de delito han aumentado sistemáticamente y que no hay una gestión diaria y concreta para afrontar el problema”.

Asimismo, destacó que “desde el Socialismo y el Frente Progresista siempre dimos muestras de apertura para que los canales de diálogo que deben existir entre los poderes del Estado se consoliden, mucho más en momentos de crisis como la que estamos pasando los argentinos y en particular los santafesinos, pero pocas respuestas tuvimos por parte del oficialismo. De todas formas, encontrarán en nosotros siempre la voluntad para dialogar aún en las diferencias”.

gisel mahmud 2.jpg La diputada socialista Gisel Mahmud Prensa Gisel Mahmud

Los desafíos del 2021

En relación al trabajo legislativo del año próximo la legisladora considera como importante “la reforma del código procesal civil y comercial para garantizar una mejor justicia a la gente, la Ley de educación provincial, la Ley de salud y la Ley de clubes entre muchas otras iniciativas que esperemos podamos trabajar, debatir y aprobar. En este sentido creo que seguir insistiendo en la aprobación definitiva de la Ley de ESI es también un desafío que tenemos quienes presentamos y defendimos este proyecto en diputados, así como las organizaciones y docentes que apoyaron y reclaman su aprobación definitiva hasta que sea ley.

Agenda de género

“Particularmente con respecto a iniciativas que tienen que ver con género, durante este año logramos instalar una nutrida y variada agenda. Trabajamos en iniciativas como la Ley de educación sexual integral, la Ley de gestión menstrual, la Ley de acceso a la vivienda para mujeres víctimas de violencia, la Ley de indicadores de género, la Ley integral trans, las capacitaciones de la Ley Micaela al poder legislativo. Logramos todas esas medias sanciones y muchas más, que esperan tratamiento en el Senado, dónde tenemos la madre de todas las batallas” destacó la diputada socialista.

En este sentido que sin dudas el debate y aprobación de la Ley de Paridad es uno de los temas más importantes y el trabajo con las legisladoras de todos los espacios políticos permitió que puedan tener más impulso y un tratamiento más rápido.