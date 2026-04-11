Instituto venció a Riestra y se acerca a la zona de clasificación

Instituto venció por 1-0 a Deportivo Riestra como visitante y tomo un poco de aire, por la fecha 14 del Torneo Apertura

Instituto venció por 1-0 a Deportivo Riestra como visitante y tomo un poco de aire, por la fecha 14 del Torneo Apertura . El único gol del encuentro, en el estadio Guillermo Laza, lo marcó Alex Luna, a los 14 minutos del segundo tiempo, y con este triunfo el elenco cordobés se acercó a la zona de clasificación para los play off.

Por su parte, Riestra quedó último en la Zona B, sin triunfos, con seis empates y siete derrotas en lo que va del certamen.

Después de casi 280 días, Instituto volvió aganar fuera de su casa, y lo logró con un buen rendimiento, que le permitió superar a un rival que venía golpeado, producto de una mala campaña. Ya en la primera parte el visitante fue superior y generó una situación clara para desnivelar, pero el poste le negó el gol al colombiano Córdoba, quien recogió el rebote y volvió a rematar, pero Arce salvó su valla.

En medio de la fricción generalizada, Instituto tuvo otra chance cerca del final del primer tiempo, con otra aparición de Córdoba, con un remate alto.

En el complemento, Instituto mantuvo la iniciativa, mientras que Riestra apostaba a alguna pelota parada o bien a acertar con algún centro, pero se encontró con una defensa bien plantada. Hasta que apareció Luna, quien aprovechó un centro desde la izquierda, y abrió el marcador.

En la última media hora, Riestra intentó emparejar el marcador pero mostró enormes falencias en la creaciónde juego y solo dependía de algún intento individual. Un intento de Herrera terminó en las manos de Roffo, mientras que en el epílogo Instituto casi aumenta la diferencia, aunque el tiro de Tissera se estrelló en el palo.

El resumen de Riestra a Instituto