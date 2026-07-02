A tres meses del nuevo Seom, Fernández cuestionó un modelo de ciudad que recauda rápido y resuelve lento

Los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel presentaron proyectos para controlar el funcionamiento del SEOM, exigir transparencia y defender a los usuarios del sistema de estacionamiento medido en Santa Fe

A tres meses de la implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) , los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel realizaron un balance del funcionamiento del sistema y repasaron la agenda legislativa impulsada desde el bloque en el Concejo Municipal de Santa Fe para controlar la concesión, proteger a los usuarios y exigir mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Desde la aprobación del nuevo esquema, al que ambos ediles se opusieron, sostuvieron que el Seom dejó de ser una herramienta destinada a ordenar la movilidad para transformarse en un sistema con una marcada finalidad recaudatoria .

"No discutimos la incorporación de tecnología ni el objetivo de ordenar el tránsito. Lo que cuestionamos es que esa tecnología parece estar pensada para cobrar más rápido, mientras los problemas de la ciudad, especialmente la movilidad urbana, siguen esperando respuestas", señalaron.

Los proyectos impulsados para controlar el Seom

Durante estos tres meses, el bloque presentó una agenda de iniciativas organizada en tres ejes: transparencia, control institucional y defensa de los usuarios.

Entre las principales propuestas se encuentran:

Auditoría integral del nuevo Seom por parte del Tribunal de Cuentas Municipal .

por parte del . Pedidos de informes sobre la implementación , la recaudación y el destino de los fondos .

, la y el . Restitución de la Comisión Especial de Seguimiento del Seom .

. Control del cumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria .

. Pedido de información sobre el funcionamiento del Fondo de Movilidad .

. Seguimiento de la inversión municipal destinada a la demarcación de nuevas dársenas .

. Solicitud de información sobre la ampliación de las zonas de estacionamiento medido .

. Reclamo por las promesas incumplidas del nuevo sistema, como la agilidad de la aplicación y la información sobre las dársenas disponibles.

En materia de defensa de los usuarios, los concejales impulsaron además:

La ampliación del régimen de franquicias para frentistas .

. La convocatoria de la Comisión Asesora Municipal de Discapacidad para revisar el régimen de beneficios.

para revisar el régimen de beneficios. Un proyecto para suspender la aplicación de multas cuando las dársenas no estén correctamente identificadas.

cuando las no estén correctamente identificadas. La creación de un sistema de "Reporte de Dársena Ilegible" dentro de la aplicación del Seom .

dentro de la aplicación del . Reclamos por la eliminación de medios de pago presenciales y la brecha digital que, según sostienen, genera el nuevo sistema.

Críticas al modelo de gestión

Para Mudallel y Fernández, todas estas iniciativas responden a un mismo diagnóstico.

"En estos meses quedó claro cuál es el modelo de ciudad que impulsa la gestión de Juan Pablo Poletti. Un municipio que encuentra cada vez más herramientas para recaudar, pero que sigue sin resolver los problemas cotidianos de los santafesinos", afirmaron.

Los concejales señalaron además que el municipio eliminó mecanismos de control institucional sobre la concesión, concentró el funcionamiento del sistema en una empresa privada y todavía no brindó información pública sobre aspectos centrales como la recaudación, la distribución de los fondos, la participación económica del concesionario y el funcionamiento efectivo del Fondo de Movilidad.

"Cuando se trata de aumentar el Seom, ampliar las zonas de estacionamiento o aplicar multas, el Estado funciona con una velocidad admirable. Pero cuando hay que arreglar calles, mejorar el transporte público, mantener las dársenas, responder pedidos de informes o rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos, las respuestas nunca llegan."

Dársenas despintadas y multas

Uno de los últimos proyectos presentados por el bloque busca proteger a quienes estacionan en espacios cuya demarcación se encuentra borrada o resulta ilegible.

La iniciativa propone:

Suspender la aplicación de multas cuando las dársenas no estén correctamente señalizadas.

cuando las no estén correctamente señalizadas. Declarar gratuito el estacionamiento hasta que sean reparadas.

Incorporar en la aplicación del Seom un botón denominado "Reporte de Dársena Ilegible", para que el usuario pueda informar automáticamente la situación, adjuntar fotografías y obtener una constancia digital.

"Hoy la solución que ofrece el municipio sigue siendo complicada para los vecinos: sacar una foto, esperar que llegue la multa y recién después hacer un descargo. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Si la Municipalidad no mantiene correctamente el sistema, el ciudadano no puede convertirse en el responsable de demostrar que actuó correctamente."

Y agregaron: "Si el Estado sabe que la dársena está despintada, lo lógico es que suspenda automáticamente la multa hasta repararla. La tecnología tiene que servir para facilitarle la vida a la gente, no para agregarle trámites y burocracia."

Cambios desde el 1° de julio

Los concejales también cuestionaron las modificaciones implementadas desde el 1° de julio, entre ellas el reempadronamiento obligatorio de los frentistas para conservar los beneficios y los cambios en el funcionamiento del saldo de la aplicación.

Fernández advirtió que, lejos de simplificar el sistema, las nuevas disposiciones vuelven a trasladar cargas administrativas a los vecinos, ya que para reempadronarse deben tener regularizadas las multas y las patentes pendientes.

"Después de tres meses de implementación, la gestión de Poletti, lejos de lograr ordenar el tránsito, lo que ha logrado es hacer más cara y dificultosa la vida a los santafesinos."

También cuestionó el mecanismo del saldo negativo de la aplicación. "Nos preocupa que el sistema continúe obligando a los usuarios a operar bajo reglas poco claras. Hoy una persona puede quedar con un saldo negativo de hasta $2.500 y luego debe regularizar esa situación para seguir utilizando el servicio. En lugar de simplificar el uso del SEOM, seguimos incorporando condiciones, trámites y requisitos que complican la experiencia de quienes solamente quieren estacionar su vehículo."

Para ambos concejales, las modificaciones demuestran que el sistema todavía requiere cambios de fondo. "Primero fueron las dificultades con las franquicias, después las dársenas despintadas, ahora el reempadronamiento y los cambios en el funcionamiento del saldo. Todo esto confirma lo que venimos diciendo desde el primer día: el municipio fue muy rápido para implementar un sistema de cobro, pero sigue llegando tarde para resolver los problemas que ese mismo sistema genera."