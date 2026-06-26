Cambios en el Seom: modifican las reglas del saldo negativo y vencen las franquicias de frentistas

Desde el 1° de julio entrarán en vigencia nuevas actualizaciones del sistema. Entre ellas, se modifica el funcionamiento del saldo negativo y deberán renovarse las franquicias de frentistas y personas con discapacidad que fueron prorrogadas hasta el 30 de junio durante la transición al nuevo SEOM.

La Municipalidad de Santa Fe informó en las últimas horas que, desde el 1° de julio, el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) pondrá en marcha modificaciones en el uso del saldo negativo de la aplicación.

Al mismo tiempo, el 30 de junio vencerán las franquicias de frentistas y personas con discapacidad que habían sido prorrogadas durante el proceso de transición al nuevo sistema, si aún no hicieron la renovación mediante la Ventanilla Virtual en el siguiente link .

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Cambios en el saldo negativo

Durante los primeros meses de funcionamiento del nuevo SEOM, la opción del saldo negativo se mantuvo, permitiendo a los usuarios iniciar un estacionamiento con un saldo inicial de $2.500.

A partir del 1° de julio, el estacionamiento sólo podrá iniciarse con saldo disponible en la cuenta. Una vez iniciado, si durante el uso se agota el crédito, el sistema permitirá llegar hasta un saldo negativo límite de $2.500, equivalente a aproximadamente dos horas de estacionamiento.

Cuando el usuario alcance ese límite, la aplicación emitirá un aviso y el estacionamiento finalizará automáticamente.

La Municipalidad recuerda que el nuevo SEOM permite realizar recargas de manera rápida y sencilla desde la propia aplicación, por lo que ya no resulta necesario mantener importantes saldos disponibles, como ocurría con el sistema anterior.

Renovación de franquicias

El próximo 30 de junio vencerán las franquicias de frentistas y de personas con discapacidad que, debido al proceso de migración al nuevo SEOM, habían sido prorrogadas automáticamente hasta esa fecha.

Esta medida alcanza únicamente a las franquicias que debían vencer durante el período de transición al nuevo sistema. Aquellas cuya fecha de vencimiento original es posterior al 30 de junio conservarán la vigencia prevista y no deberán realizar ningún trámite por el momento.

Para continuar utilizando el beneficio, quienes estén alcanzados, y si aún no lo hicieron, deberán gestionar la renovación a través de la Ventanilla Virtual de la Municipalidad, donde deberán completar la información requerida y presentar la documentación correspondiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso.

La Municipalidad recomienda realizar el trámite con anticipación para evitar la pérdida de la franquicia al momento de su vencimiento.

Cómo renovar las franquicias de frentista y discapacidad

El usuario debe ingresar a la Ventanilla Virtual de la Municipalidad en el siguiente link: https://oficinavirtual.santafeciudad.gov.ar/web/inicioWebc.do?opcion=noreg

En la casilla de búsqueda de trámites debe escribir “SEOM” y luego buscar el trámite que quiera realizar, ya sea la franquicia de frentista o de discapacidad.

Para iniciar sesión, el usuario debe usar su clave de ARCA.

Documentación básica para frentistas

DNI actualizado con domicilio en el área activa del S.E.O.M

Título del automotor o cédula de identificación vigente.

Credencial de pago del Impuesto a la Patente Automotor.

En caso de inconsistencias en el domicilio que conste en la documentación acompañada, deberá presentar además: Boleta de servicio (gas, energía eléctrica, agua) a su nombre, que permita acreditar la residencia efectiva.

Documentación básica para discapacidad

DNI de la persona con discapacidad

En caso de reválida cada 2 años, deberá presentar, además:

Certificado de supervivencia vigente de la persona con discapacidad

En caso de solicitud inicial deberá presentar, además:

Certificado de discapacidad

Tarjeta verde o azul del vehículo o título de propiedad

Licencia de conducir vigente del conductor del vehículo

En caso de cambio de vehículo en el lapso de vigencia de la franquicia deberá presentar, además:

Tarjeta verde del nuevo vehículo

Credencial vigente

En caso de poseer Oblea Nacional de Discapacidad vigente, deberá presentar, además:

Oblea Nacional de Discapacidad vigente (de ambos lados)

En caso de que la solicitud sea iniciada por una persona distinta al titular del certificado de discapacidad deberá presentar, además:

DNI del solicitante

En caso de realizar el trámite presencialmente deberá presentar toda la documental legalizada en Tribunales y, además:

Nota dirigida a la Secretaría de Políticas de Cuidados y Acción Social, Programa Accesibilidad y Derechos para las Personas de Discapacidad

Nota solicitando el traspaso de la franquicia, en caso de cambio de vehículo.