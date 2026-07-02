Comercios de Santa Fe: la mayoría trabajaría en horario corrido para cerrar antes del partido, pero no habrá una medida obligatoria

Desde el Centro Comercial de Santa Fe aclararon que no existe una disposición oficial sobre los horarios de atención para este viernes. Serán los propios comerciantes quienes decidirán cómo organizar su jornada

Ante la expectativa que genera el partido de este viernes, desde el Centro Comercial de Santa Fe llevaron tranquilidad a comerciantes y consumidores al aclarar que no habrá una determinación institucional sobre los horarios de atención .

En diálogo con la prensa, Carlos Arese , referente de la entidad, explicó que la institución únicamente recoge las opiniones de sus asociados, pero que cada comerciante tiene plena libertad para definir el horario de apertura y cierre de su local .

"Nosotros como institución no podemos imponer ningún horario. Simplemente recogemos las opiniones de nuestros asociados, pero nadie mejor que cada comerciante sabe cuál es el horario de su negocio y de su clientela", remarcó.

La Asociación Amigos de Calle San Martín propone horario corrido

Arese confirmó que la Asociación Amigos de Calle San Martín sugirió a sus integrantes trabajar en horario corrido con el objetivo de finalizar la actividad comercial alrededor de las 18.

Además, señaló que otras asociaciones de calles comerciales podrían adoptar una modalidad similar, aunque aclaró que no existe una decisión unificada. "Los comerciantes tienen la total libertad de manejar sus horarios de apertura y cierre como les parezca", insistió.

La mayoría buscaría cerrar a las 18

Si bien no habrá una disposición obligatoria, desde el Centro Comercial consideran que la mayoría de los locales optará por modificar su jornada para terminar antes del inicio del encuentro.

En ese sentido, Arese indicó que algunos negocios trabajarán de corrido durante toda la jornada, mientras que aquellos que habitualmente realizan horario discontinuo podrían cerrar al mediodía y reabrir por la tarde, pero igualmente intentar finalizar la atención cerca de las 18.

"Creemos que muchos van a trabajar de corrido para poder cerrar a esa hora porque, evidentemente, durante el partido se supone que habrá menos circulación de personas", explicó.

Los bares y locales gastronómicos seguirán funcionando

El referente del Centro Comercial también destacó que no toda la actividad del centro disminuirá durante el partido, ya que existen bares y espacios gastronómicos donde muchas personas elegirán reunirse para seguir el encuentro.

Además, recordó que también hay quienes no tienen interés en el fútbol y podrían aprovechar ese momento para salir de compras o recorrer la ciudad. "Hay que respetar también a la gente que no le interese el fútbol y quiera salir a pasear o hacer compras. Creemos que va a ser una jornada muy variada", sostuvo.

Consultado sobre si esta modalidad ya había sido aplicada en otras oportunidades, Arese explicó que el Centro Comercial suele analizar horarios especiales en fechas como feriados nacionales, Día del Padre o Día del Niño, cuando algunos comercios extienden o modifican su atención. Sin embargo, aseguró que no recuerda una experiencia similar motivada por un partido de fútbol.

Solo la calle San Martín confirmó la medida

Finalmente, aclaró que por el momento la única decisión consensuada corresponde a los comercios nucleados en la Asociación Amigos de Calle San Martín, mientras que el resto de las asociaciones no estableció un horario específico.

Aun así, desde la entidad consideran que muchos comerciantes adoptarán voluntariamente el horario corrido para concluir la jornada alrededor de las 18, en función del movimiento que se espera en la ciudad durante el partido.

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