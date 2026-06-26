Mudallel cuestionó el aumento de las multas y reclamó mayor transparencia en el Seom

La concejala Jorgelina Mudallel criticó los aumentos bimestrales en el valor de las multas de tránsito aplicados por el Ejecutivo municipal y reclamó avanzar con medidas que agilicen los trámites en el Tribunal de Faltas. Además, insistió en la necesidad de una auditoría integral del SEOM para conocer el destino de los recursos que recauda el sistema

a concejala Jorgelina Mudallel destacó el avance de una serie de iniciativas destinadas a modernizar el Tribunal de Faltas y facilitar la regularización de infracciones de tránsito , aunque volvió a cuestionar los incrementos en el valor de las multas que viene aplicando el Ejecutivo municipal.

La edil recordó que la Ordenanza 12.943 le otorgó al intendente la facultad de actualizar periódicamente el valor de las multas, aunque aclaró que "no se trata de una obligación". En ese sentido, remarcó que desde su bloque votaron en contra de esa medida por considerar que responde a una lógica recaudatoria.

"En el año 2024, cuando se le otorgó este poder al intendente, nos opusimos porque entendíamos que existe una mirada recaudatoria sobre la temática y no una búsqueda de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial", sostuvo.

Mudallel respaldó su postura con datos oficiales y afirmó que durante la actual gestión las infracciones de tránsito aumentaron un 73% respecto del promedio de las dos administraciones anteriores.

"Mientras que los dos gobiernos anteriores registraban unas 670 infracciones por día, la gestión de Juan Pablo Poletti registra 1.115. ¿La gente maneja peor que hace cuatro años o hay mucho más control para recaudar?", planteó.

Sistema de atención virtual para el Tribunal de Faltas

En ese marco, la concejala celebró que obtuvo despacho favorable un proyecto que propone implementar un sistema de atención virtual orientativa en el Tribunal de Faltas, con el objetivo de que los vecinos puedan acceder a información sobre sus infracciones, conocer las alternativas para resolverlas y realizar gestiones sin necesidad de asistir de manera presencial.

Según explicó, la iniciativa apunta a agilizar trámites, reducir tiempos de espera y acercar el Estado municipal a los ciudadanos.

La propuesta forma parte de una agenda más amplia impulsada por Mudallel que incluye la incorporación de nuevas entidades financieras, bancos y plataformas digitales para el pago de multas, además de ampliar las opciones de financiación para quienes manifiesten voluntad de pago antes del vencimiento de la infracción.

"Si el Municipio tiene capacidad para detectar una infracción en segundos, también debería tener la misma capacidad para ayudar al vecino a resolverla. Hoy existe una enorme facilidad para multar, pero enormes dificultades para regularizar la situación", expresó.

Críticas por el aumento de multas, tasas y Seom

La concejala sostuvo que estas iniciativas cobran mayor importancia en un contexto donde continúan aumentando distintos costos para los santafesinos.

Según indicó, durante 2026 el Ejecutivo utilizó en cada bimestre la facultad de actualizar el valor de las multas de tránsito, acumulando hasta junio un incremento del 22,7%.

"Los vecinos sienten que vivir en Santa Fe es cada vez más caro. Aumenta el boleto, aumenta el Seom, aumentan las multas y aumentan las tasas y derechos. Por eso creemos que el esfuerzo debe estar puesto en facilitar trámites, mejorar servicios y generar herramientas que permitan cumplir con las obligaciones sin burocracia ni obstáculos", afirmó.

Pedido de auditoría al Seom

En relación con el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom), Mudallel reiteró su pedido para que se realice una auditoría integral que permita conocer el funcionamiento económico, financiero y jurídico del sistema.

"Queremos transparencia sobre cuánto recauda el sistema, cómo se distribuyen esos recursos y cuáles son los beneficios concretos que recibe la ciudad. También reclamamos recuperar mecanismos de control y seguimiento que fueron eliminados y corregir las falencias que siguen afectando a usuarios y vecinos", señaló.

Asimismo, recordó que presentó proyectos para mejorar el régimen de franquicias para frentistas y ampliar el alcance de esos beneficios para quienes viven o desarrollan actividades en las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido.

"El Estado debe ser igual de eficiente para resolver que para cobrar"

Finalmente, Mudallel sostuvo que el desafío es construir un municipio más eficiente y cercano a los vecinos. "No se trata de discutir si hay que controlar o no. Se trata de entender que el Estado debe ser igual de eficiente para resolver que para cobrar. Por eso impulsamos herramientas para facilitar trámites, ampliar opciones de pago, mejorar la atención al vecino y garantizar mayor transparencia en los sistemas que administra el Municipio. Gobernar no es recaudar más; gobernar es hacerle la vida más fácil a los vecinos y vecinas de Santa Fe", concluyó.

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