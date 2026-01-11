Uno Santa Fe | Policiales | camión

Asalto a un camión repartidor en B° Sur: liberaron al custodio investigado por el crimen de un presunto ladrón

El hombre pertenece a las fuerzas policiales y este lunes se presentará a declarar junto a su abogado tras el hecho ocurrido el viernes a la mañana.

11 de enero 2026 · 09:37hs
Intento de asalto a un camión repartidor en barrio Sur. El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 antes de las 11 de la mañana 

Intento de asalto a un camión repartidor en barrio Sur. El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 antes de las 11 de la mañana 

En las últimas horas fue liberado el custodio del camión repartidor de una importante marca de bebidas que fue víctima de un intento de asalto durante la mañana del viernes en barrio Sur. Producto del enfrentamiento para evitar el robo, uno de los presuntos ladrones fue asesinado de un disparo.

El hombre, que habían aprehendido por el hecho y estaba siendo investigado, es miembro de las fuerzas de seguridad. Finalmente, fue liberado luego de que la justicia no disponga de pruebas suficientes como para mantenerlo detenido. Este lunes se presentará a declarar junto a su abogado.

Reconstrucción del hecho

A las 10.40 del viernes, al menos dos ladrones a bordo de una moto interceptaron a un camión repartidor de bebidas en calle Dr Zavalla al 1.950, entre Juan de Garay y Pasaje Baigorria. En el intento de robo, se escucharon tres detonaciones y uno de los presuntos ladrones quedó tendido en el piso herido de arma de fuego.

Tras la llegada de las autoridades, se constató que el hombre se encontraba sin signos vitales. Metros más adelante, un segundo sospechoso del intento de asalto fue detenido.

