Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

En agosto se completaron los estudios de suelo, se ejecutaron 32 pilotes y se hormigonaron las primeras tres columnas del viaducto más largo proyectado y financiado íntegramente por la provincia

23 de agosto 2025 · 12:59hs
Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

El Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe afirmó que la construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé avanza con resultados concretos.

Durante agosto se ejecutaron 32 pilotes de gran diámetro y se levantaron las primeras tres columnas de hormigón, que ya son visibles en las inmediaciones del actual Puente Carretero.

El ministro Lisandro Enrico destacó que, aunque la obra registra un 5 % de ejecución, el ritmo de trabajo es sostenido y marca un hito: “Este puente, el más largo ejecutado con personal y fondos provinciales, mejorará la circulación y la seguridad vial de miles de santafesinos. Lo prometieron muchas veces y nunca ocurrió. Hoy, en el gobierno de Maximiliano Pullaro, el sueño empieza a hacerse realidad”.

puente 1

Cómo se construyen las columnas

El administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que cada columna se levanta en varias etapas: primero se coloca la armadura sobre el pilote terminado, luego se ajusta el encofrado metálico y se procede al hormigonado mediante un embudo con un tubo conectado al mixer.

Las columnas tienen entre 3,5 y 4 metros de altura y un diámetro de 1 a 1,2 metros, según la ubicación.

puente 2

La fabricación de vigas: Santa Fe y San Luis

El proyecto contempla la instalación de 215 vigas pretensadas: 30 se producen en San Luis y 185 en San Agustín (Santa Fe).

Cada viga mide 30,8 metros de largo, 1,5 de alto y 0,70 de ancho, con un peso aproximado de 80 toneladas.

El ingeniero jefe Federico Ávalos detalló que el proceso incluye la colocación de 42 cables de pretensado, su tensado individual, el hormigonado y un curado de 16 horas. “El ciclo completo de producción dura 24 horas y permite fabricar cuatro vigas en serie. Luego se realizan ensayos de calidad para validar la resistencia del material”, señaló.

puente 3

Un puente estratégico para la región

El nuevo viaducto será el más largo construido con recursos provinciales y busca dar respuesta a la saturación del actual Puente Carretero, por donde circulan más de 40 mil vehículos diarios.

El informe oficial confirma que la obra ya dejó atrás la etapa de estudios preliminares para ingresar de lleno en la ejecución de estructuras visibles. Con pilotes terminados, columnas en pie y vigas en fabricación, el proyecto comienza a materializar un anhelo histórico de los santafesinos y santotomesinos.

puente Santa Fe Santo Tomé
