La ciudad ofrece una amplia agenda de propuestas culturales, musicales y recreativas en el marco de los festejos por el 25 de Mayo. Habrá shows nacionales, espectáculos teatrales, ferias, actividades gastronómicas y actos oficiales con entrada libre en distintos puntos de la capital provincial.

Agenda patria en Santa Fe: recitales, gastronomía y actividades para disfrutar el fin de semana largo

Santa Fe se prepara para vivir un intenso fin de semana largo con una agenda cargada de actividades para todos los gustos. En el marco de los festejos patrios por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la Municipalidad y distintas instituciones organizaron recitales, espectáculos, ferias y propuestas gastronómicas que se desarrollarán entre el viernes 22 y el domingo 31 de mayo.

Entre los eventos destacados aparecen shows musicales de artistas nacionales, actividades populares al aire libre y los tradicionales actos oficiales del 25 de Mayo.

Música y espectáculos

Uno de los grandes atractivos será la llegada de Abel Pintos, quien celebrará sus 30 años de trayectoria con un recital el domingo 24 de mayo, a las 21, en la Estación Belgrano.

También se presentará Ciro y Los Persas, el sábado 23 de mayo desde las 21 en la Estación Belgrano, mientras que el humor llegará de la mano de Pablo Picotto con su espectáculo “Tiempos Modernos”, en el Teatro Luz y Fuerza.

La agenda artística se completa con el musical homenaje a Phil Collins, “Los Endos”, el domingo 24 en el Teatro Luz y Fuerza, y el show de Sergio Galleguillo, previsto para la misma noche en Lemon Arena.

Además, desde el viernes 22 y hasta el domingo 31 de mayo, se podrá disfrutar de Cirque XXI, instalado en el predio de Hiper Chango Más sobre la Ruta Nacional 168.

Actividades patrias y propuestas populares

El sábado 23 de mayo tendrá lugar la tradicional Fiesta del 25 de Mayo sobre la Peatonal San Martín, entre las 10 y las 18, con entrada libre y gratuita.

En tanto, el domingo 24 se realizará la Gala Patriótica por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, con la actuación de la Banda Sinfónica Provincial en el Teatro Municipal 1° de Mayo.

Las actividades centrales continuarán el lunes 25 con el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana y posteriormente el acto central y desfile cívico militar en Plaza 25 de Mayo.

Durante la jornada también habrá una fiesta popular con degustación de meriendas tradicionales, feria de emprendedores y propuestas vinculadas al turismo y la cultura local.

Gastronomía y ferias

La agenda incluirá además actividades gastronómicas especiales. El lunes 25 se desarrollará “25 de Mayo, sabores de nuestra historia”, de 10 a 17 en Urquiza y Santiago del Estero, con entrada libre y gratuita.

Otra de las propuestas será la cocina de locro al aire libre en el tradicional espacio de Morfi Maggi, sobre bulevar Pellegrini.

Por último, desde el lunes 25 y hasta el domingo 31 de mayo, se realizará la Feria Peatonal Norte, con acceso gratuito y múltiples propuestas comerciales y recreativas.