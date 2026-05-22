La Peatonal San Martín se viste de celeste y blanco con shows, juegos y ofertas para los santafesinos

El paseo de compras de la peatonal ofrecerá este sábado shows, gastronomía, juegos y promociones en la previa de un nuevo 25 de Mayo.

Jornada especial en la Peatonal San Martín: Este sábado se desarrolla “Modo Revolución” con actividades culturales, gastronómicas y comerciales en un evento organizado entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Santa Fe y la Asociación “Amigos de Calle San Martín”.

La Peatonal San Martín vive este sábado una jornada especial con “Modo Revolución” , una propuesta organizada entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Santa Fe y la Asociación "Amigos de Calle San Martín" que busca potenciar la actividad comercial y convertir al centro de la ciudad capital en un gran paseo patrio para toda la familia.

Las actividades se desarrollan entre las calles Juan de Garay y Eva Perón , de 10 a 18, con una agenda que mezcla promociones en los comercios, propuestas gastronómicas, espectáculos y entretenimientos para grandes y chicos.

Entre las principales atracciones habrá cocina en vivo, bailes folklóricos, clases de ritmos, peloteros, ajedrez, juegos lúdicos, espacios de fotos y experiencias con inteligencia artificial, además de degustaciones de productos regionales a través de la iniciativa Sabores de Santa Fe.

Una peatonal para disfrutar

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar movimiento en el centro comercial y acompañar a comerciantes y gastronómicos en un contexto económico complejo. La presidenta de la Asociación Amigos de Calle San Martín, Adriana de Pedro, explicó que la intención es “traccionar gente para que las familias recorran, paseen y consuman”.

Además, excombatientes participarán repartiendo chocolate caliente en una propuesta con fuerte impronta patriótica en la previa de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

MARCELA TURISMO Marcela Aeberhard

La secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, remarcó que la iniciativa forma parte de una agenda más amplia de actividades turísticas y culturales en toda la provincia durante el fin de semana largo. En ese marco, invitó a vecinos y turistas a disfrutar de las más de 40 propuestas organizadas en distintos puntos de Santa Fe.

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Por su parte, el subsecretario de Comercio Interior, Matías Schmüth, sostuvo que este tipo de dispositivos ayudan a fortalecer el comercio local y fomentan las ventas mediante promociones y actividades que atraen público al centro.

Finalmente, desde la Municipalidad destacaron que el fin de semana largo contará además con recitales y eventos masivos en la ciudad, que culminarán el lunes con el acto oficial por el 25 de Mayo.