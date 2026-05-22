Frenaron el velorio de Eduardo Villanueva para realizar la autopsia y su familia explotó: "Fue un manoseo"

La fiscalía suspendió el velorio a último momento, la familia denunció abandono de persona y cuestionó la falta de comunicación por parte del MPA.

La Justicia ordenó este viernes la realización de la autopsia al cuerpo de Eduardo Villanueva , el hombre que falleció esta mañana tras permanecer más de una semana internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital José María Cullen, luego de descompensarse durante un control de tránsito en pleno centro de la ciudad de Santa Fe . La medida fue comunicada apenas 45 minutos antes del inicio del velorio, lo que provocó indignación y desconcierto entre los familiares.

El procedimiento se llevó adelante en las salas velatorias de Asoem, donde personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y médicos forenses se presentaron por disposición del fiscal de la causa para retirar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes.

“Todo estaba preparado y frenaron el velorio”

Gisela, pareja de Villanueva, expresó su malestar por la situación y cuestionó la forma en la que se desarrolló la intervención judicial. “Hice todo el papelerío, esperé el certificado de defunción y estaba todo preparado para empezar a las 15. Cuarenta y cinco minutos antes me avisaron que el fiscal pidió la autopsia”, relató visiblemente afectada.

La mujer calificó el procedimiento como un “manoseo” y cuestionó la falta de comunicación por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Denuncia por abandono de persona

La familia confirmó además que presentó una denuncia penal por “abandono de persona” contra los inspectores municipales que participaron del operativo de tránsito donde Villanueva se descompensó.

“La denuncia está hecha desde el mismo día. Fui a ampliarla y nunca nadie me llamó, nunca me dijeron quién era el fiscal”, sostuvo Gisela.

Según indicó, los allegados consideran que el fallecimiento no estuvo relacionado con una enfermedad previa, sino con la falta de asistencia durante el procedimiento en la vía pública.

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“Se agarraba el pecho y nadie reaccionó”

La pareja de Villanueva apuntó directamente contra la actitud de los agentes municipales y aseguró que cuentan con pruebas sobre lo ocurrido en Plaza del Soldado. “Tenemos muchas más pruebas de lo que pasó. Esto no fue por una enfermedad previa, fue por la actitud de un inspector que no tuvo humanidad para llamar a alguien mientras él se agarraba el pecho y se tambaleaba”, afirmó.

Además, remarcó el impacto que la situación genera sobre el entorno familiar. “Por respeto a él y a sus hijos, me parece una locura lo que está pasando. Él era papá, abuelo, esposo, tío y hermano”, expresó.

El cuerpo será entregado este sábado

Por disposición judicial, el cuerpo de Eduardo Villanueva quedó retenido para la realización de las pericias forenses. Según trascendió, la entrega a la familia se concretaría después del mediodía de este sábado para que finalmente puedan realizar la despedida.