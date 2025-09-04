La Municipalidad de Santa Fe presentó una nueva edición de la Noche de los Museos en la ciudad del Brigadier

En el Museo Sor Josefa lanzaron la edición N.º 11 que se hará en Santa Fe, con la participación de 85 instituciones y más de 350 propuestas para la comunidad

En las instalaciones del Museo Sor Josefa, la Municipalidad de Santa Fe presentó la 11ª edición de la Noche de los Museos . Este evento, que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre , cuenta con la participación de 85 instituciones que compartirán con la ciudadanía su labor de resguardar, investigar y difundir el patrimonio cultural.

Desde las 18 y hasta la medianoche, habrá una agenda con más de 350 propuestas de música, gastronomía y paseos, con acceso libre y gratuito. Entre sus propuestas destacadas, el gobierno provincial se sumó a la convocatoria con la organización de un desfile cívico militar nocturno que tendrá lugar en la plaza 25 de Mayo.

La Noche de los Museos trasciende la agenda cultural de Santa Fe

Por su magnitud, la Noche de los Museos trasciende la agenda cultural y se convierte en un acontecimiento urbano de gran escala, que involucra el trabajo conjunto de la Secretaría de Cultura y más de 30 áreas municipales.

noche museos 1.jpg Santa Fe Ciudad

El intendente Juan Pablo Poletti participó del lanzamiento de esta nueva edición y expresó: “Es una noche que nos une como santafesinos, porque une al abuelo con el nieto, une la familia. Es un programa de familia donde hay desde actividades para los chicos hasta espectáculos de tango. Creo que de esto se trata Santa Fe, de unirnos en una noche distinta que nos congrega, que nos amiga y que hace a la confraternidad. Y le pusimos gastronomía porque siempre la gastronomía nos lleva a encontrarnos. Esto también ayuda a los emprendedores para que puedan trabajar junto a nosotros”.

Por su parte, la secretaria de Cultura del municipio, Luciana Ceresola, adelantó a los presentes las propuestas de este año: “Esta Noche de los Museos vamos a encender la ciudad con 85 espacios, museos, instituciones y más de 350 actividades artísticas que van desde actividades lúdicas hasta propuestas gastronómicas y audiovisuales. Esperamos más de 40.000 personas, realmente movilizamos un montón de gente no solamente santafesinos, sino también turistas que vienen a descubrir y redescubrir nuestra ciudad”.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas.jpg

Luego agregó: “La Municipalidad organiza, pero esto es una actividad de la ciudad porque es la ciudad la que se viste de fiesta con todas sus instituciones, que le dan forma y hacen que esto sea una verdadera fiesta. Esto es un trabajo sostenido y colectivo, esta magnitud de la Noche de los Museos es gracias los empleados de los museos que trabajan no solamente para esta noche, sino todo el año para preservar el patrimonio, la cultura, la historia. Y puntualmente esa noche abren sus puertas para que todos los santafesinos y los visitantes puedan conocerla”.

Programación destacada y servicios especiales de un evento único

Entre las propuestas que se podrán disfrutar, se destacan los recorridos con Lorenzo Canteli, más conocido como el Chimi Santafesino:

A las 17 en el Patio Catedral, se realizará la propuesta “Patio Catedral con Chimi”, un recorrido guiado que invita a descubrir los misterios de la Nueva Catedral, las particularidades de la Plaza San Martín, la estatua ecuestre del Libertador y el entorno. El punto de encuentro será en Patio Catedral (1.º de Mayo 2435).

A las 18, con inicio en San Martín y La Rioja, tendrá lugar “Mirá para arriba con Chimi”, una excursión por la Peatonal San Martín –la histórica “Calle de Comercio”– que rescata historias, edificios, marcas y espacios culturales de la ciudad. Desde la evocación de Casa Tía y la fuente de los Niños Cazadores hasta relatos sobre el entramado urbano, la visita propone una mirada diferente al corazón de Santa Fe. El recorrido partirá desde San Martín y La Rioja y culminará en el Teatro Municipal 1.º de Mayo.

También habrá dos food parks ubicados en la plaza San Martín y en la plaza de las Tres Culturas, y se llevará a cabo el primer Desfile nocturno cívico militar, a las 19.30, en la plaza 25 de Mayo y alrededores.

Cabe recordar que ambas actividades se suspenden en caso de lluvia.