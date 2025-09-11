Uno Santa Fe | Santa Fe | jueves

Jueves con cielo despejado y a la espera de la primavera en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

11 de septiembre 2025 · 07:56hs
El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 14º, y se espera que la máxima alcance los 24º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa en la región el ingreso de una nueva masa de aire relativamente fría, la cual tiende a potenciar levemente el sistema de alta presión, generando un suave descenso de las temperaturas. No obstante ello, dado el corto alcance de la misma, hacia el fin de semana debería observarse nuevamente un comportamientos en suave ascenso de los registros térmicos.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad variable por momentos con condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso de las mínimas, 9º y máxima 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo con alguna nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos moderados del sector este/noreste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad variable. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 27º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este.

