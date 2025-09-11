Jueves con cielo despejado y a la espera de la primavera en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 14º, y se espera que la máxima alcance los 24º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa en la región el ingreso de una nueva masa de aire relativamente fría, la cual tiende a potenciar levemente el sistema de alta presión, generando un suave descenso de las temperaturas . No obstante ello, dado el corto alcance de la misma, hacia el fin de semana debería observarse nuevamente un comportamientos en suave ascenso de los registros térmicos .

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad variable por momentos con condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso de las mínimas, 9º y máxima 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo con alguna nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos moderados del sector este/noreste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad variable. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 27º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este.

