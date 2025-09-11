Día del Empleado de Comercio: cuándo se festeja en la ciudad de Santa Fe

Los trabajadores de comercio este año celebrarán su día un lunes. Ese día cerrarán sus puertas varios comercios. En Santo Tomé y Recreo el festejo es diferente

El Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 29 de septiembre

El Día del Empleado de Comercio se celebrará este año el lunes 29 de septiembre y ese día la mayoría de los comercios de la ciudad, que no esté atendido por sus propios dueños, permanecerán cerrados.

El Día del Empleado de Comercio se celebra, según la ley 26.541, el 26 de septiembre, sin embargo, las cámaras empresariales decidieron moverlo al lunes 29 tras una reunión que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decisión acatada por el Centro de Empleados de Comercio de Santa Fe. Sin embargo, en las localidades de Santo Tomé y Recreo, quienes están adheridos a la Ley provincial 13.441 de descanso dominical será el miércoles 24 de septiembre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CUEC Santa Fe (@cuecsantafe)

Cabe recordar que, durante este día, los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas, entre otros, no abrirán sus puertas ya que según establece la ley los empleadores no podrán exigirles a los empleados concurrir a los espacios laborales excepto si hubo acuerdo previo. En este caso, la jornada se debe pagar el doble. Tampoco se lo podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal.

Los comercios que adherirán a la celebración forman parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

Como es habitual, los pequeños negocios atendidos por sus propios dueños podrán mantener su actividad con normalidad.

• LEER MÁS: Ventas minoristas en Santa Fe: comerciantes advierten que el consumo está "deprimido" y que los clientes organizan sus compras con cautela