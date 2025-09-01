Aguas Santafesinas intima a usuarios en la ciudad por conexiones pluviales irregulares a la red cloacal

Uno Santa Fe | Santa Fe | Aguas Santafesinas

1 de septiembre 2025 · 08:52hs
La empresa Aguas Santafesinas inició el envío de notificaciones a vecinos del macrocentro de Santa Fe en cuyos domicilios se detectó la posible descarga de pluviales al sistema cloacal, una práctica que está prohibida y puede generar graves inconvenientes en el servicio.

Desde la compañía recordaron que el sistema de desagües cloacales tiene como función exclusiva la evacuación de líquidos sanitarios domiciliarios provenientes de baños, cocinas y lavaderos. En cambio, los excedentes pluviales deben contar con un desagüe separado e independiente, de manera de evitar desbordes en viviendas o en la vía pública.

Según explicaron, durante los días de lluvia, el ingreso indebido de agua de lluvia a las cloacas puede multiplicar por cuatro o cinco el caudal que llega a la estación elevadora central, en comparación con una jornada sin precipitaciones. Esto no solo compromete la capacidad del sistema, sino que también aumenta los riesgos de colapsos y obstrucciones.

Asimismo, Aguas Santafesinas reiteró la importancia de no arrojar sólidos, objetos cortantes, aceites, restos de comida, sustancias tóxicas ni productos de higiene personal al sistema cloacal, ya que estos residuos generan bloqueos y fallas en la red.

La empresa advirtió que, en caso de que los usuarios no realicen las correcciones necesarias, se actuará junto a la Municipalidad de Santa Fe para aplicar las sanciones correspondientes.

