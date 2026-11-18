En el Club Chaquito el próximo sábado 21 a las 21, se realizará una velada de boxeo amateur con 12 combates organizado por el Tin Tin Box.

El próximo sábado 21 de noviembre, desde las 21, el Club Chaquito, ubicado en avenida General Paz al 12.000, será el escenario en el cual se llevará a cabo una nueva edición del tradicional festival boxístico que periódicamente organiza el Tin Tin Box de la ciudad de Santa Fe y que tiene como referente a Luis Zabala.

La supervisión estará a cargo de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe y será en el contexto de 12 combates entre púgiles aficionados.

Atractiva velada de boxeo amateur en el Club Chaquito

El evento comprenderá la realización de doce peleas protagonizadas por boxeadores amateurs que representan a gimnasios de la capital santafesina, como así también de localidades vecinas. "Estamos a full, ya con todo organizado, por lo que las expectativas son más que positivas. Tendremos muy buenos combates, entre chicos que están dando sus primeros pasos, y otros que será el paso previo para pasar al profesionalismo" le dijo Luis Zabala a UNO Santa Fe.

El responsable del Tin Tin Box remarcó que "para nosotros significa una buena oportunidad para entusiasmar a los chicos que vengan al boxeo, que es un deporte muy bueno. Y las anticipadas se pueden adquirir al 4525562670, venimos muy bien, hay una muy buena respuesta de público, y quedan las últimas por suerte".

"Son 12 combates, hay chicos de San Justo, Paraná, Esperanza, Sauce Viejo, es decir que muy buenos peleadores de diferentes puntos de la zona. Como me estoy recuperando de problemas de salud, dejé de entrenar, pero tengo chicos que pasaron al Thunder, al Olimboxing, Peri Box de Santo Tomé, osea hay muchos chicos que buscarán refrendar su buen presente, y otros que están creciendo" sostuvo el responsable de la velada en el norte de la ciudad.

Zabala subrayó que "resaltó que estará peleando la Coreana Zabala, que ahora entrena con Diógenes Caunedo en el Thunder Box, que hará su último combate como amateur, ya que luego pasará a ser profesional. El chico Lucas Madolé también está encaminándose para el profesionalismo. Hay muchos chicos que ya están por pasar al campo rentado, y eso es muy bueno, pensando en su futuro".

La cartelera incluye dos combates femeninos. En hasta 63kg, la Coreana Gabriela Zabala del Thunder Box se medirá con Melisa Castellano del Peri Box de Santo Tomé, y Ana Julia Mungussi, que es de Esperanza, tiene 17 años, es entrenada por el Toledo Box, viene de consagrarse subcampeona provincial 2026, y se medirá con Ángela Palacios del Pequeños Demonios de Desvío Arijón.

El esperancino Bruno Kuchen del Toledo Box y 16 años de edad se medirá con Jorge Lallana del Thunder Box hasta 58kg, el experimentado Pablo Ozán de 23 años del King Box peleará con Jonathan Salcedo del Thuner Box en 62kg, Arón Lemos del Thunder Box lo hará con Lencina del Olimboxing en 57kg, y Santiago Menéndez del Olimboxing con Ariel Vera de Laguna Paiva en 69kg.

También se medirán Thiago Contreras de Chino Box con Miguel Martillo Córdoba de Colastiné Box en 67kg, Leonardo la Parka Alviso del Peri Boxing de Santo Tomé y que viene de ganar en la FAB en Buenos Aires enfrentará a Federico Palavecino del Upper en 63kg.

Por su parte, Nicolás Rodríguez entrenado por Carlos Lemos en el Club Colón combatirá con Jairo Sánchez del Olimboxing en hasta 60kg, Nahuel Britos del Toledo Box de Esperanza lo hará con Bladimir Balbuena del Olimboxing entrenado por Walter Zoccola en 64kg, y Agustín Bolgiani del King Box se medirá con Martín Leguizamón del gimnasio Parque Garay de Orlando Azcurra.