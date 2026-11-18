Aguas Santafesinas será anfitriona de las Jornadas Técnicas de Agua y Saneamiento del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe será sede de las Jornadas Técnicas de Agua y Saneamiento

El encuentro en la ciudad de Santa Fe , organizado por Aguas Santafesinas y Cofes , reunirá a representantes de empresas de servicios sanitarios de distintas provincias y especialistas del sector para compartir experiencias, conocimientos y avances tecnológicos vinculados con la renovación y rehabilitación de cañerías mediante tecnologías sin zanjas.

Durante las jornadas se ofrecerán exposiciones a cargo de empresas sanitarias que han implementado estas soluciones y de firmas especializadas en el desarrollo de tecnologías y servicios para la intervención de redes de agua potable y saneamiento.

Innovación y cooperación federal

La presidenta del Directorio de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, destacó la importancia de que Santa Fe sea sede de este encuentro nacional.

“Es un verdadero orgullo para nuestra provincia y para Aguas Santafesinas ser anfitriones de estas jornadas. Este espacio de intercambio federal es fundamental porque los desafíos del agua potable y el saneamiento no reconocen fronteras municipales ni provinciales: nos exigen una agenda común de innovación, eficiencia y sustentabilidad”, señaló.

En ese sentido, Ghilotti remarcó el valor de compartir experiencias y conocimientos para fortalecer la gestión de las empresas sanitarias.

“En un contexto complejo, desde nuestra gestión demostramos que, con orden, planificación y una rigurosa optimización de los recursos es posible avanzar hacia el equilibrio económico sin descuidar el rol social de la empresa. El intercambio de experiencias ratifica nuestro compromiso de consolidar una empresa sanitaria pública, moderna, transparente y cada vez más eficiente al servicio de todos los santafesinos”, afirmó.

Participación de empresas sanitarias y especialistas

Se prevé la participación de alrededor de 200 representantes de 12 provincias y 35 empresas, quienes accederán a las presentaciones y experiencias de empresas como Aguas Santafesinas (Assa), Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y Aguas Mendocinas (Aysam), entre otras.

Asimismo, se contempla la participación de representantes de otros países de Sudamérica.

Como parte de la agenda, se realizarán recorridos por obras que Aguas Santafesinas tiene actualmente en ejecución en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de conocer en territorio las intervenciones y soluciones técnicas aplicadas a la infraestructura sanitaria.

Una agenda vinculada a las obras de Santa Fe

Las jornadas se desarrollarán en el Hotel ATE/UNL, ubicado en la ciudad de Santa Fe, en proximidades de la Costanera Este.

La convocatoria cuenta con el acompañamiento de más de 10 empresas especializadas del sector, entre ellas Sanit Argentina, Impreg, Automat Argentina, Construmat, Forever Pipe, Saertex Multicom, Qi Technologie, Stattus4, Colmeia, Asartt y Winkelmann, que participan como sponsors del evento.

La realización de estas jornadas en Santa Fe representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre empresas sanitarias, promover la incorporación de nuevas tecnologías y compartir herramientas que contribuyan a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de agua potable y saneamiento en todo el país.