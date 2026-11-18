El Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue el escenario del lanzamiento del certamen de juego reducido que se disputará el 28 y 29 de noviembre en El Plumazo y La Tortuguita.

Paraná se prepara para recibir una nueva edición del Seven de la República.

El Seven de la República tuvo su presentación oficial en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y la capital entrerriana comienza a palpitar una de las grandes citas del calendario nacional del rugby.

La competencia se desarrollará el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, con actividad en las instalaciones de El Plumazo del Club Atlético Estudiantes (CAE) y La Tortuguita del Paraná Rowing Club.

Se lanzó el tradicional Seven de la República en Paraná

La competencia se disputará el 28 y 29 de noviembre, con la participación de aproximadamente 700 deportistas de 24 uniones de todo el país. Los partidos tendrán lugar en El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club. La entrada será libre y gratuita durante las dos jornadas.

La edición tendrá un significado especial: será la 42ª del certamen masculino y la décima del femenino, dos competencias que forman parte del calendario nacional del rugby. La presentación contó con autoridades deportivas, dirigentes y representantes de los seleccionados entrerrianos.

Entre los presentes estuvieron el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Martín Cipriani; el vicepresidente, Juan Rosas Paz; y el vocal suplente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), José Fauez. También participaron el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli; y el subsecretario de Turismo municipal, Agustín Clavenzani.

En el Centro Provincial de Convenciones ubicado en el Parque Urquiza fue el escenario de la presentación.

Durante la presentación, Cipriani explicó que la organización trabaja desde hace dos meses en la preparación del evento, con gestiones para conseguir patrocinadores y coordinar el acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal.

“Estamos trabajando hace dos meses en la parte dirigencial, buscando sponsors, charlando con los gobiernos provinciales y municipales para recibir a 700 deportistas, para darles la mejor atención posible”, explicó el presidente de la UER.

Además, confirmó que el público podrá asistir sin pagar entrada. “Este evento es totalmente gratuito, así que esperamos a toda la gente que le guste el rugby y también de otros deportes que se puedan acercar y disfrutar de un fin de semana de rugby”, expresó.

El dirigente también destacó la importancia de recibir a representantes de 24 uniones del país y contó que los seleccionados entrerrianos comenzaron su preparación aproximadamente un mes antes del torneo. Como parte de la puesta a punto, ambos planteles participaron de una competencia en Corrientes.

Sebastián Uranga, director de deportes de Entre Ríos, llevó el respaldo del gobierno provincial.

“Desde nuestro lugar trabajamos día a día para hacer crecer nuestro deporte. Este evento particularmente es un evento nacional al que vienen equipos de 24 uniones de todo el país”, señaló.

Con dos jornadas de intensa actividad y la presencia de los principales seleccionados del país, Paraná volverá a convertirse en el epicentro del rugby nacional, en una cita que combina tradición, competencia y el protagonismo de los representantes entrerrianos.