Un plan que involucrará luego a todo el barrio de Santa Fe, comprende los pasajes Rodríguez, Lassaga, Ingenieros, Mármol y Aldao, en más de 1.300 metros

Santa Fe: avanza la renovación de la red de agua potable en barrio Fomento 9 de Julio

Aguas Santafesinas avanza con la obra de renovación de viejas cañerías de la red de agua potable en barrio Fomento 9 de Julio de Santa Fe por nuevos conductos con la metodología sin zanjas –craking– una tecnología que permite reemplazar las antiguas cañerías con menor intervención sobre la vía pública donde se priorizó los pasajes angostos del barrio.

En esta primera etapa, de un plan que involucrará luego a todo el barrio, comprende los pasajes Rodríguez, Lassaga, Ingenieros, Mármol y Aldao, que totalizará una extensión de más de 1.300 metros.

Además, junto a la renovación de las 220 conexiones domiciliarias involucradas en esta instancia, está incluida la instalación del medidor del servicio.

En el primer mes de trabajo se llevan renovados casi 300 metros de la red y medio centenar de conexiones domiciliarias, que representa algo más del 20 por ciento del total de obra.

El lunes 26 está programado el empalme de las nuevas cañerías

El próximo lunes 26 está programado realizar el empalme de las nuevas cañerías con la red existente en Pje. Rodríguez y Pedro Ferré lo que exigirá la suspensión transitoria del suministro sobre este pasaje entre el 4300 y el 4500.

Luego, proseguirán las tares de renovación por pasaje Aldao al 3100 por lo cual el martes 27 se suspenderá del suministro de 08:00 a 18:00, y el miércoles 28 se verificará con la prueba hidráulica de 08 a 12.

Como se informó inicialmente, durante el desarrollo de las tareas podrán registrarse interrupciones transitorias del suministro de agua potable en el sector, las cuales son informadas con antelación a los frentistas involucrados.

También producto de las tareas puede llegar a observarse circunstancialmente algún episodio de turbiedad por modificaciones del régimen hidráulico de la red asociado a los trabajos que redundarán en una mejora futura del servicio.

La obra está a cargo de Automat Argentina S.A. y demandan una inversión provincial de $ 625.104.150 millones, beneficiando en forma directa a más de 1.000 vecinos, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

En otra etapa se continuará con la renovación de la red por veredas con el método tradicional.

Obras en Santa Fe que transforman

Las obras detalladas se suman a las ya concretadas en el macrocentro a lo largo del año pasado y comienzos del presente.

En esa etapa se renovaron más de 12 kilómetros de cañerías de hierro centenarias que ocasionaban pérdidas y exigían intervenciones sobre la vía pública para su reparación.

En dicho sector se renovaron más de 2.000 conexiones domiciliarias que impactaron favorablemente en una población estimada de más de 30.000 vecinos que mejoraron el acceso al servicio.

Esta metodología redundó en una mejora significativa de las presiones del servicio, mejor rendimiento hidráulico de la red de distribución, reducción de pérdidas visibles y no visibles, menor necesidad de intervenciones en la vía pública y confiabilización de la operación integral del sistema.