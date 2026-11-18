En el predio Nery Pumpido, Náutico El Quillá venció a Nacional por la mínima diferencia y sacó boleto a la próxima instancia. Este miércoles juegan Newell´s con Unión.

El predio Nery Pumpido fue escenario de un duelo clave por los octavos de final de la Copa Concejo 0.0%, certamen organizado conjuntamente por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina. Por los octavos de final del torneo, El Quillá derrotó por 1 a 0 a Nacional bajo el arbitraje de Ricardo Spacessi. Uno de los debutantes de la noche, Gaspar Di Benedetto sobre el final marcó el único tanto del partido.

Con este resultado el equipo de Patita Mazzoni clasificó a los cuartos de final de la Copa, aguardando al ganador de Unión- Newell's que juegan en la presente jornada de miércoles en el predio ubicado en Monte Vera. El ganador de esta competición tendrá un lugar en el Torneo Regional Federal Amateur 2027.

El ganador del cotejo entre el cuadro de barrio Roma y el Tatengue se medirá con Náutico El Quillá. Por otro lado, está pendiente el cruce entre Colón de San Justo con La Perla, cuyo ganador se cruzará con Colón de Santa Fe que eliminó a la Universidad del Litoral.

El Quillá derrotó en el predio Nery Pumpido por 1 a 0 a Nacional.

En la presente jornada de miércoles 18, a partir de las 20, en el predio de la casa madre del fútbol local, se medirán Sportivo Guadalupe con la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo por los cuartos de final. Por los octavos también deben jugar Cosmos con San Justino, cuyo ganador enfrentará a Los Canarios que viene de superar a Ateneo Inmaculada.

Síntesis: El Quillá 1- Nacional 0 en la Copa Concejo 0.0%

El Quillá: Joaquín Saborido, Federico Macchi, Tomás Frías, Manuel Olcese, Mateo Fassone, Bautista Cere, Luciano Speranza, Benjamín Ramello, Nicolás Cometto, Mizzio Ulla y Tomás Carlessi. DT: Martín Mazzoni. Suplentes: Gabriel Villalba, Santiago Caravatti, Alejo Bono, Facundo Balbastro, Santiago Cassini, Nicolás González, Gaspar Di Benedetto.

Nacional: Axel Ayala, César Gamarra, Facundo Fiori, Tobías Mena, Nicolás Muga, Benjamín Mosset, Agustín Vega, Gastón Martínez, Brian Castillo, Tomás Antonini y Francesco De Pedro. DT: Gabriel Monte. Suplentes: Tomás Pacheco, Agustín Fernando, Yariel Coma, Bautista Ferras, Jonathan Ayala y Agustín Perezlindo.

Goles: St: 50´ Gaspar Di Benedetti (Q).

Cancha: predio Nery Pumpido

Árbitro: Ricardo Spacessi

Arrancan los cuartos de final del Clausura Lautaro Fagioli

Ingresa en su etapa decisiva la definición del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli, con los ocho mejores elencos en carrera por el título. La acción comenzará este miércoles 18 en el Portón del Norte Santafesino, en donde el último campeón, Colón de San Justo recibirá a Ciclón Racing que llega tras imponerse en condición de visitante en la fase previa. El resto de los cruces se disputará de modo simultáneo el sábado 21 de noviembre en el horario central, aunque en las últimas quedó establecido el adelantamiento del cruce entre Sanjustino con La Perla.

Por lo pronto, este miércoles 18, a las 21, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo, que se encuentra disputando el Regional Amateur Litoral Sur y clasificó a la final, recibirá a Ciclón Racing con el arbitraje de Juan Bonnin quien contará con la colaboración de Mariano Serafini, Ignacio Nadur y Juan Balenzuela.

El viernes 20 de noviembre, a partir de las 21, en el estadio Coloso del Oeste, en barrio Mataderos, Sanjustino será anfitrión de La Perla del Oeste. Por su parte, el sábado 21 de noviembre, a las 16, en Colonia San José, Universidad del Litoral se cruzará con Unión, y en el predio el Tiburón, de la autopista, a las 16, Náutico El Quillá se medirá con La Salle Jobson.

En relación al Clausura de Reserva A, por los cuartos de final, en cancha de Independiente de Santo Tomé, Unión de Santa Fe fue contundente al derrotar a Sanjustino por 6 a 0. Los autores de los goles rojiblancos fueron José Rudolf en tres oportunidades, Juan Pablo Albornoz y Bautista Lutti. En la presente jornada de miércoles 18, a las 21.30, jugarán Independiente de Santo Tomé con Deportivo Nobleza de Recreo, y el viernes 20, a las 16.30, lo harán Ateneo Inmaculada con Colón. El sábado 21, a las 16, en barrio Guadalupe, Ciclón Racing se cruzará con Cosmos.