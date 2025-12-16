El ministerio de Economía de la provincia anunció que el 23 de diciembre los empleados estatales tendrán depositado el aguinaldo.
Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario
Está confirmada la fecha de cobro para la totalidad de los empleados estatales activos y pasivos de la provincia de Santa Fe
16 de diciembre 2025 · 13:58hs
La totalidad de los empleados estatales activos y pasivos de la provincia de Santa Fe cobrarán ese día la segunda cuota del sueldo anual complementario:
* Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario
* Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones
* Personal Docente de Escuelas Privadas
* Todos los Pasivos
* Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.