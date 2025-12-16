Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario Está confirmada la fecha de cobro para la totalidad de los empleados estatales activos y pasivos de la provincia de Santa Fe 16 de diciembre 2025 · 13:58hs

Prensa Santa Fe Capital Imagen ilustrativa

El ministerio de Economía de la provincia anunció que el 23 de diciembre los empleados estatales tendrán depositado el aguinaldo.

La totalidad de los empleados estatales activos y pasivos de la provincia de Santa Fe cobrarán ese día la segunda cuota del sueldo anual complementario:

* Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario * Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones * Personal Docente de Escuelas Privadas * Todos los Pasivos * Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. image