Uno Santa Fe | Santa Fe | aguinaldo

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Está confirmada la fecha de cobro para la totalidad de los empleados estatales activos y pasivos de la provincia de Santa Fe

16 de diciembre 2025 · 13:58hs
Imagen ilustrativa

Prensa Santa Fe Capital

Imagen ilustrativa

El ministerio de Economía de la provincia anunció que el 23 de diciembre los empleados estatales tendrán depositado el aguinaldo.

La totalidad de los empleados estatales activos y pasivos de la provincia de Santa Fe cobrarán ese día la segunda cuota del sueldo anual complementario:

* Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario

* Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones

* Personal Docente de Escuelas Privadas

* Todos los Pasivos

* Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

image
aguinaldo estatales empleados
Noticias relacionadas
Aguinaldo: su percepción en tiempo y forma es una exigencia legal que protege los derechos de los trabajadores formales.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre: todo lo que hay que saber

Jubilaciones, bono y aguinaldo de Ansés

Ansés: de cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025 con el bono y el aguinaldo

la mesa de entidades se expreso a favor de modificar leyes para reducir la litigiosidad laboral

La Mesa de Entidades se expresó a favor de modificar leyes para reducir la litigiosidad laboral

una familia santafesina destina mas del 35 por ciento de sus ingresos a servicios basicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Lo último

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Último Momento
Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Ovación
Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"