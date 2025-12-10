Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre: todo lo que hay que saber

La segunda cuota del aguinaldo debe abonarse como máximo el 18 de diciembre de 2025. Su percepción en tiempo y forma protege los derechos de los trabajadores

Aguinaldo: su percepción en tiempo y forma es una exigencia legal que protege los derechos de los trabajadores formales.

El aguinaldo de diciembre 2025 corresponde a todos los trabajadores registrados –del sector privado, público, agrario o doméstico– así como a jubilados y pensionados que reciben haberes por el sistema previsional de Ansés . Según la normativa vigente, la segunda cuota del SAC debe abonarse como máximo el 18 de diciembre de 2025.

En caso de atrasos administrativos o bancarios, existe un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles, por lo que la acreditación podría extenderse hasta el 24 de diciembre.

dinero cajero.jpg

Para jubilados y pensionados, el aguinaldo se abona junto con el haber mensual, según el cronograma divulgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés).

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC se calcula tomando como referencia la remuneración mensual más alta percibida por el trabajador durante el semestre que va de julio a diciembre –esto incluye sueldo básico, horas extras, comisiones y demás rubros remunerativos. Generalmente, el aguinaldo equivale al 50% de ese mejor sueldo mensual.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre (por ingreso reciente, despido, cambio de empleo o licencias), el pago se realiza de forma proporcional, tomando en cuenta los meses efectivamente trabajados.

Qué tener en cuenta en diciembre de 2025

Es importante revisar el depósito: si no aparece acreditado el aguinaldo antes del 24 de diciembre, los trabajadores registrados podrían estar ante un incumplimiento legal.

El beneficio no incluye a monotributistas, autónomos ni trabajadores informales.

Los beneficiarios de pensiones o jubilaciones deben consultar el calendario de pagos de Ansés para saber la fecha exacta según su terminación de DNI y monto de prestación.

El aguinaldo es clave en esta época y con esta coyuntura

Con el incremento de gastos característicos del cierre de año –vacaciones, bonos por fiestas, compras navideñas–, el aguinaldo representa para muchas familias una ayuda fundamental para equilibrar el presupuesto. Además, su percepción en tiempo y forma es una exigencia legal que protege los derechos de los trabajadores formales.

En 2025, cuando la economía argentina sigue atravesada por la inflación y la incertidumbre, la puntualidad en el abono del SAC cobra aún más relevancia para millones de hogares.