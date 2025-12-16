Uno Santa Fe | Santa Fe | Aeropuerto

El Aeropuerto de Sauce Viejo espera a Lionel Messi, en una visita fugaz pero de alto impacto

El capitán de la Selección Argentina llegaría este miércoles por la mañana en su avión privado y continuaría viaje por autopista hacia Rosario, donde pasará las Fiestas

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de diciembre 2025 · 14:51hs
Sauce Viejo se prepara para un arribo que, aunque breve, genera una gran expectativa. Lionel Messi llegaría este miércoles por la mañana desde Estados Unidos al Aeropuerto de Sauce Viejo, alrededor de las 8, para luego continuar viaje por autopista hacia Rosario, donde pasará las Fiestas de fin de año junto a su familia.

Según trascendió, el capitán de la Selección Argentina arribaría en su avión particular y, tras completar el operativo habitual, se trasladaría en un vehículo con seguridad privada hasta Funes, localidad del Gran Rosario, donde suele alojarse cada vez que regresa al país.

No obstante, desde el Aeropuerto de Sauce Viejo señalaron que, hasta el momento, no cuentan con la confirmación oficial de un plan de vuelo a nombre de Messi y su entorno, por lo que la información se maneja con cautela.

avion Messi
El Gulfstream V modelo 2004 que utiliza la familia Messi.

Sauce Viejo, alternativa aérea en pleno proceso de crecimiento

El eventual arribo del futbolista se da en un contexto particular para la terminal santafesina. El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) continúa con trabajos de refacción, lo que derivó en que varios vuelos sean reprogramados hacia Sauce Viejo, que desde esta semana sumó además la habilitación de la zona primaria aduanera, consolidando su condición de aeropuerto internacional.

Ese escenario potencia la visibilidad del aeropuerto local, que podría convertirse circunstancialmente en la puerta de ingreso al país del jugador más reconocido del mundo.

Un paso fugaz que despierta atención

La presencia de Messi en Santa Fe sería solo de tránsito, pero alcanza para despertar el interés de fanáticos y curiosos. No es habitual que el rosarino toque suelo santafesino, y menos aún en un momento en el que Sauce Viejo comienza a ganar protagonismo regional.

Así, Sauce Viejo podría convertirse por unos minutos en el punto de ingreso de Lionel Messi al país: un paso rápido y discreto, pero suficiente para colocar al aeropuerto en el centro de la escena.

