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Ante la llegada de El Niño, Santa Fe anunció un fondo de $10.000 millones y mostró las obras para prevenir inundaciones

El gobernador Maximiliano Pullaro reunió a intendentes, comunas y entidades del centro-sur provincial para coordinar las acciones frente al fenómeno climático previsto para el último trimestre del año. La Provincia presentó el plan hídrico, el equipamiento incorporado y las medidas de contingencia.

14 de julio 2026 · 15:06hs
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Ante la llegada de El Niño

Ante la llegada de El Niño, Santa Fe anunció un fondo de $10.000 millones y mostró las obras para prevenir inundaciones

Ante los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno climático de El Niño durante el último trimestre de 2026, el Gobierno de Santa Fe presentó este martes el plan de obras, inversiones y medidas de prevención que viene ejecutando para reducir el impacto de posibles lluvias intensas, anegamientos e inundaciones en distintos puntos de la provincia.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro durante un encuentro realizado en la Sala Lavardén de Rosario, del que participaron intendentes, presidentes comunales, comités de cuenca, entidades productivas y funcionarios provinciales. Allí se expusieron las obras ejecutadas, los protocolos de actuación y los planes de contingencia diseñados para afrontar un escenario climático que distintos pronósticos prevén como adverso. La misma actividad se replicará este jueves con autoridades del centro-norte santafesino.

Ante la llegada de El Ni&ntilde;o, Santa Fe anunci&oacute; un fondo de $10.000 millones y mostr&oacute; las obras para prevenir inundaciones

Ante la llegada de El Niño, Santa Fe anunció un fondo de $10.000 millones y mostró las obras para prevenir inundaciones

Uno de los principales anuncios fue la creación de un fondo específico de $10.000 millones, que estará destinado a atender de manera inmediata las emergencias que puedan surgir si se concretan las precipitaciones previstas para los próximos meses.

"Queremos contar con recursos disponibles para dar respuestas rápidas cuando la situación lo requiera", señaló Pullaro, quien sostuvo que la Provincia comenzó a planificar estas acciones desde el inicio de la gestión.

Obras y equipamiento

Durante la presentación, el Gobierno provincial repasó las inversiones realizadas para fortalecer la infraestructura hídrica. Entre los datos difundidos, informó que cerca del 70% de la red de canales de la provincia ya fue puesta en condiciones operativas gracias a tareas de limpieza y mantenimiento ejecutadas durante los últimos meses.

Además, se destacó la incorporación de cuatro helicópteros para asistir a localidades que eventualmente puedan quedar aisladas por inundaciones, junto con nueva maquinaria destinada a las tareas de prevención hídrica y respuesta ante emergencias.

Ante la llegada de El Ni&ntilde;o, Santa Fe anunci&oacute; un fondo de $10.000 millones y mostr&oacute; las obras para prevenir inundaciones

Ante la llegada de El Niño, Santa Fe anunció un fondo de $10.000 millones y mostró las obras para prevenir inundaciones

En paralelo, se explicó que la Provincia trabaja de manera coordinada con Córdoba, Chaco y Santiago del Estero para monitorear las cuencas compartidas y planificar respuestas conjuntas frente a posibles excesos hídricos.

El plan de contingencia

Durante la jornada también se presentaron los protocolos que aplicará el Comité Operativo de Emergencia y el funcionamiento del sistema provincial de Protección Civil. Funcionarios de las áreas de Gobierno, Obras Públicas, Recursos Hídricos, Desarrollo Humano y Producción detallaron las acciones previstas para asistir a las localidades que puedan verse afectadas por el fenómeno climático.

Entre ellas se incluyen el monitoreo permanente de la situación meteorológica, el mantenimiento de canales y sistemas de drenaje, la coordinación con municipios y comunas y medidas específicas para el sector agropecuario, uno de los más expuestos ante eventuales excesos de lluvias.

"Prepararnos para lo que puede venir"

Durante su discurso, Pullaro aseguró que la estrategia busca minimizar el impacto del fenómeno climático sobre la población y el aparato productivo.

"Nos hemos ocupado de prepararnos para lo que puede venir. Hay un plan que se ejecutó de manera estratégica para que, si los pronósticos se cumplen, el impacto sea el menor posible", afirmó el gobernador.

El mandatario también sostuvo que la prevención dependerá del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y convocó a intendentes y presidentes comunales a coordinar las acciones en cada localidad para afrontar un eventual escenario de emergencia.

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