Ante la posible llegada de El Niño, Santo Tomé acelera la limpieza de desagües y canaletas y pone a punto el sistema de bombeo

El municipio conformó mesas de trabajo junto a organismos provinciales, fuerzas de seguridad e instituciones locales para coordinar acciones frente a posibles lluvias extraordinarias durante la primavera y el verano.

Santo Tomé: El municipio se prepara ante la posible llegada de El Niño.

La Municipalidad de Santo Tomé dio inicio a un plan de trabajo preventivo ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño, cuyos pronósticos anticipan un escenario de mayores precipitaciones para la próxima temporada de primavera-verano.

Con ese objetivo, se realizó la primera reunión de la Junta de Protección y Asistencia Civil, encabezada por el intendente Miguel Weiss Ackerley, el subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de la Provincia, Daniel Basile, y el secretario de Protección Civil local, Maximiliano Montenegro.

El encuentro permitió comenzar a delinear las acciones que se implementarán en caso de registrarse lluvias intensas o situaciones de emergencia que puedan afectar a la ciudad.

Coordinación para actuar ante eventuales emergencias

Montenegro explicó que el trabajo preventivo comenzó hace más de dos meses y destacó que la prioridad es llegar preparados ante cualquier contingencia.

"Sabemos que lo fundamental es estar preparados ante las diferentes situaciones que puedan ocurrir", afirmó el funcionario en Telefe Santa Fe, quien recordó las consecuencias que dejaron anteriores eventos de El Niño en 2007 y 2016.

En ese sentido, indicó que se conformarán mesas de trabajo específicas para definir responsabilidades y coordinar la respuesta de cada organismo. Una de ellas, integrada por áreas técnicas y de salud, ya comenzó a reunirse esta semana.

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La Junta está integrada por representantes del Concejo Municipal, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, asociaciones vecinales, iglesias, el SAMCo, la Asociación de Guardavidas, el Aeropuerto de Sauce Viejo y otras instituciones locales.

Trabajos preventivos y articulación con la Provincia

El secretario de Protección Civil señaló que el municipio viene articulando acciones con el Gobierno provincial, tanto con la Subsecretaría de Protección Civil como con la Secretaría de Recursos Hídricos.

En ese marco, ya se ejecutan tareas preventivas como la limpieza de desagües y canaletas, la puesta a punto de las casas de bombas y la revisión integral del sistema de bombeo para garantizar su funcionamiento ante eventuales lluvias de gran intensidad.

Según Montenegro, estas intervenciones buscan reducir el impacto que podrían generar las precipitaciones extraordinarias pronosticadas para los próximos meses.

Un mensaje de tranquilidad a la comunidad

El funcionario reconoció que la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño genera preocupación entre los vecinos, especialmente cuando aumentan las lluvias o crece el nivel del río.

No obstante, sostuvo que la situación actual no representa un riesgo inmediato y pidió mantener la calma.

"Por el momento se puede llevar tranquilidad", aseguró.

Asimismo, remarcó que uno de los ejes del plan será la comunicación oficial para evitar la difusión de información falsa o alarmas infundadas. En ese sentido, recordó los mensajes automáticos emitidos meses atrás por plataformas digitales que generaron preocupación entre la población.

"La información va a salir siempre del municipio", enfatizó Montenegro, al señalar que el objetivo es brindar datos precisos y mantener informada a la comunidad mientras continúan las tareas de prevención y planificación.