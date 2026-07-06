Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advirtieron por la calidad de las verduras y pidieron limpiar desagües ante El Niño

El invierno golpea con fuerza al cordón hortícola de la región. Aunque aseguran que el abastecimiento está garantizado y los precios se mantienen estables por ahora, la persistencia del frío polar paraliza el crecimiento y daña los cultivos de hoja. Además, miran de reojo el pronóstico ante la llegada de El Niño.

Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advierten por la calidad de las verduras y pide limpiar desagües ante El Niño

Las bajas temperaturas se hacen sentir con fuerza en la capital provincial y toda la región. A pesar de las jornadas de sol pleno, el impacto de las primeras heladas intensas ya genera consecuencias directas en el cordón hortícola santafesino .

Para analizar la situación de la producción local, Guillermo Beckman, representante de la Sociedad de Quinteros , brindó un panorama detallado sobre cómo el clima está afectando a las quintas, qué pasará con los precios en las verdulerías y cuál es la principal preocupación de los productores de cara a los próximos meses.

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Calidad afectada, pero sin faltantes ni subas de precios

A pesar de que el sector productivo se encuentra al 100% sembrado, el frío extremo y consecutivo está haciendo mella en la estética y el estado de los cultivos. "Hay mucha mercadería, pero va perdiendo calidad", explicó Beckman en declaraciones a Telefé Santa Fe.

El dirigente sectorial señaló que las verduras más tiernas son las que peor la están pasando: la rúcula está desapareciendo debido a su fragilidad, la achicoria presenta serios problemas y las hojas de la lechuga comienzan a tornarse amarillentas.

Incluso el brócoli, una hortaliza típicamente invernal, sufre complicaciones en las zonas bajas donde la escarcha se asienta con mayor fuerza, llegando a poner negro el corazón de la planta, lo que provoca que se eche a perder.

Sin embargo, el referente de la Sociedad de Quinteros llevó tranquilidad a los consumidores al asegurar que el abastecimiento está garantizado y que, por el momento, no se proyectan aumentos en los precios de la verdura de hoja, rompiendo con la lógica habitual de que a menor producción, mayor es el costo.

Un invierno "bravo" y el desafío de proteger la tierra

Según Beckman, la región está atravesando otro invierno sumamente crudo, superando en intensidad al del año pasado. "Helada tras helada, el frío se va asentando y repercute mucho en la planta; hoy en día el crecimiento está totalmente paralizado", graficó, poniendo como ejemplo el estancamiento en el tamaño de los paquetes de acelga.

Para combatir el congelamiento a flor de tierra, los quinteros apuestan al riego constante para aportar humedad y al uso de medias sombras. Si bien esta estructura sirve principalmente para el granizo y frena el impacto inicial de la escarcha, Beckman advirtió que el viento helado igual logra filtrarse por debajo y congelar los cultivos más expuestos.

El pedido urgente a los municipios por la corriente de El Niño

Más allá del termómetro, la mayor inquietud a mediano plazo para el sector es la infraestructura hídrica. Con la perspectiva climática de la llegada de la corriente de El Niño y sus consecuentes lluvias intensas, la Sociedad de Quinteros encendió las alarmas por el estado de los canales de evacuación de agua.

En ese sentido, Beckman lanzó un pedido urgente a las municipalidades de Santa Fe, Recreo y Monte Vera para que realicen un mantenimiento anticipado de los desagües.

El sector productivo clave de la región —que abarca las zonas de Monte Vera y Ángel Gallardo— recibe por pendiente natural las aguas que escurren desde la Ruta 11 hacia la laguna Setúbal. "Faltan cosas por hacer y hay que ponerse las pilas. Si estamos preparados y el agua sale rápidamente, el daño siempre va a ser mucho menor", concluyó de manera tajante, recordando las graves experiencias de inundaciones previas que sufrió el sector.