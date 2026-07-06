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Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advirtieron por la calidad de las verduras y pidieron limpiar desagües ante El Niño

El invierno golpea con fuerza al cordón hortícola de la región. Aunque aseguran que el abastecimiento está garantizado y los precios se mantienen estables por ahora, la persistencia del frío polar paraliza el crecimiento y daña los cultivos de hoja. Además, miran de reojo el pronóstico ante la llegada de El Niño.

6 de julio 2026 · 19:37hs
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Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advierten por la calidad de las verduras y pide limpiar desagües ante El Niño

Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advierten por la calidad de las verduras y pide limpiar desagües ante El Niño

Las bajas temperaturas se hacen sentir con fuerza en la capital provincial y toda la región. A pesar de las jornadas de sol pleno, el impacto de las primeras heladas intensas ya genera consecuencias directas en el cordón hortícola santafesino.

Para analizar la situación de la producción local, Guillermo Beckman, representante de la Sociedad de Quinteros, brindó un panorama detallado sobre cómo el clima está afectando a las quintas, qué pasará con los precios en las verdulerías y cuál es la principal preocupación de los productores de cara a los próximos meses.

LEER MÁS: Emergencia en las quintas santafesinas: se perdió el 80% de la producción y ya sube el precio de la verdura

Calidad afectada, pero sin faltantes ni subas de precios

A pesar de que el sector productivo se encuentra al 100% sembrado, el frío extremo y consecutivo está haciendo mella en la estética y el estado de los cultivos. "Hay mucha mercadería, pero va perdiendo calidad", explicó Beckman en declaraciones a Telefé Santa Fe.

El dirigente sectorial señaló que las verduras más tiernas son las que peor la están pasando: la rúcula está desapareciendo debido a su fragilidad, la achicoria presenta serios problemas y las hojas de la lechuga comienzan a tornarse amarillentas.

Incluso el brócoli, una hortaliza típicamente invernal, sufre complicaciones en las zonas bajas donde la escarcha se asienta con mayor fuerza, llegando a poner negro el corazón de la planta, lo que provoca que se eche a perder.

Sin embargo, el referente de la Sociedad de Quinteros llevó tranquilidad a los consumidores al asegurar que el abastecimiento está garantizado y que, por el momento, no se proyectan aumentos en los precios de la verdura de hoja, rompiendo con la lógica habitual de que a menor producción, mayor es el costo.

Un invierno "bravo" y el desafío de proteger la tierra

Según Beckman, la región está atravesando otro invierno sumamente crudo, superando en intensidad al del año pasado. "Helada tras helada, el frío se va asentando y repercute mucho en la planta; hoy en día el crecimiento está totalmente paralizado", graficó, poniendo como ejemplo el estancamiento en el tamaño de los paquetes de acelga.

Para combatir el congelamiento a flor de tierra, los quinteros apuestan al riego constante para aportar humedad y al uso de medias sombras. Si bien esta estructura sirve principalmente para el granizo y frena el impacto inicial de la escarcha, Beckman advirtió que el viento helado igual logra filtrarse por debajo y congelar los cultivos más expuestos.

El pedido urgente a los municipios por la corriente de El Niño

Más allá del termómetro, la mayor inquietud a mediano plazo para el sector es la infraestructura hídrica. Con la perspectiva climática de la llegada de la corriente de El Niño y sus consecuentes lluvias intensas, la Sociedad de Quinteros encendió las alarmas por el estado de los canales de evacuación de agua.

En ese sentido, Beckman lanzó un pedido urgente a las municipalidades de Santa Fe, Recreo y Monte Vera para que realicen un mantenimiento anticipado de los desagües.

El sector productivo clave de la región —que abarca las zonas de Monte Vera y Ángel Gallardo— recibe por pendiente natural las aguas que escurren desde la Ruta 11 hacia la laguna Setúbal. "Faltan cosas por hacer y hay que ponerse las pilas. Si estamos preparados y el agua sale rápidamente, el daño siempre va a ser mucho menor", concluyó de manera tajante, recordando las graves experiencias de inundaciones previas que sufrió el sector.

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