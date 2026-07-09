Poletti: "No improvisamos", aseguró el intendente sobre el plan de Santa Fe ante una posible llegada de El Niño

Tras participar del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó el valor de la unidad en las fiestas patrias y aseguró que el municipio trabaja junto a la Provincia para enfrentar un eventual escenario crítico por El Niño

En el marco de los actos por el 9 de Julio , el intendente de Santa Fe , Juan Pablo Poletti , dialogó con la prensa antes del inicio de los festejos en la avenida Aristóbulo del Valle y dejó definiciones sobre la celebración patria, las obras públicas, las licitaciones de los espacios gastronómicos de la Costanera y la preparación de la ciudad frente a un posible fenómeno de El Niño .

El mandatario comenzó recordando su paso por el Hospital José María Cullen , donde fue director durante nueve años, y relacionó esa experiencia con el espíritu de la fecha patria. "Todos los 9 de Julio me acordaba del hospital. Son nueve años de mi vida y si hay un lugar donde se palpa la solidaridad es adentro del hospital", expresó.

Poletti sostuvo que el Día de la Independencia debe ser una oportunidad para celebrar, pero también para reflexionar sobre el futuro de la sociedad. "Las fiestas patrias no solo son para festejar y celebrar, sino también para reflexionar hacia dónde queremos ir", afirmó.

En ese sentido, valoró que los distintos sectores políticos participen de las actividades organizadas en la ciudad. "Es una fiesta que nos tiene que unir. Ese es el principal mensaje que tenemos que darle a la ciudadanía."

Nueva inauguración sobre Aristóbulo del Valle

El intendente confirmó que este sábado quedará habilitado un nuevo tramo de la remodelación de la avenida Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Gorriti.

Según explicó, la obra es fruto del trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial y ya comenzó a transformar el uso del espacio público. "Ya se está usando el cantero. Hay encuentros de familias, abuelos con nietos tomando mate, bicisenda. Se ha empezado a articular un nuevo espacio que le va a dar más vida a ese sector", destacó.

Locales gastronómicos de la Costanera: "Lo transparente es llamar a licitación"

Consultado por el pedido de informes presentado en el Concejo Municipal sobre los locales gastronómicos ubicados frente a la UTN y los espacios utilizados durante las ferias de fin de semana, Poletti aseguró que el municipio cumplirá con lo establecido por la ordenanza.

Explicó que los permisos actuales están próximos a vencer y que corresponde abrir una nueva convocatoria pública. "Lo más transparente es llamar a licitación y que gane quien tenga que ganar. No puedo dejar siempre al mismo porque tenga un derecho adquirido", sostuvo.

Además, remarcó que, si los actuales concesionarios cumplen con todos los requisitos, podrán volver a adjudicarse los espacios.

Preparativos por El Niño: "Nos preparamos para el peor escenario"

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la planificación municipal ante un eventual fenómeno de El Niño, que podría generar importantes lluvias y una crecida de los ríos.

Poletti confirmó que el municipio trabaja desde diciembre junto al Gobierno de Santa Fe, con reuniones periódicas que en el último mes pasaron a ser semanales. El intendente explicó que ya existen distintos escenarios elaborados para responder a una posible emergencia hídrica y que el objetivo es evitar la improvisación.

"Sabemos que todavía no está definido si será un fenómeno leve, moderado o grave. Pero si tenemos lluvias de 250 o 300 milímetros con un río en 5,50 metros, habrá sectores muy complicados", advirtió.

Asimismo, aclaró que el municipio no puede prometer que no habrá barrios afectados. "Santa Fe es una ciudad vulnerable porque está rodeada de agua. Lo que sí podemos garantizar es que vamos a estar preparados para asistir a las personas que lo necesiten."

Trabajos en defensas, estaciones de bombeo y limpieza de canales

El jefe municipal indicó que el plan preventivo incluye la puesta a punto de las estaciones de bombeo, la limpieza de canales a cielo abierto, el mantenimiento de los desagües pluviales y la coordinación con distintos ministerios provinciales.

Además, confirmó que ya existe un relevamiento de las zonas y de la cantidad de personas que podrían verse afectadas en caso de una crecida importante.

"Tenemos escenarios posibles y sabemos con qué recursos deberíamos contar en cada uno. El Hospital Cullen me enseñó que siempre hay que prepararse para el peor escenario. Ojalá llegue el más leve, pero no podemos improvisar", afirmó.

La autonomía municipal no está entre las prioridades

Por último, Poletti fue consultado sobre la posibilidad de avanzar en una Carta Orgánica para la autonomía municipal tras la reforma constitucional.

Si bien confirmó que existen conversaciones iniciales con el Concejo Municipal, aseguró que hoy la prioridad está puesta en la prevención de una posible emergencia hídrica. "La ciudadanía hoy está preocupada por que no le entre agua a la casa. De eso nos estamos ocupando", concluyó.

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