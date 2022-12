Mujeres masonas en Santa Fe: quiénes son más allá de los secretos y los mitos

•LEER MÁS: En el "Museo Maratón" masones de Santa Fe abren sus puertas

La masonería arrancó siendo para hombres ya que en ese entonces los requisitos eran ser un hombre libre y de buenas costumbres. "La mujer en aquella época dependía de sus padres o de su marido, no poseía una libertad como la conocemos ahora, entonces era muy difícil ingresar en estas logias masculinas", señaló. En 1750, en Francia se crearon las logias de adopción pero estas seguían dependiendo de las logias masculinas, recién en el siglo XIX comienzan las logias femeninas independientes. Además existen logias mixtas. En Santa Fe hay logias para mujeres y para hombres.

Juana Manso fue el nombre que adoptó la logia santafesina. "Según lo registros que hay en Argentina, fue la primer mujer masón que existe en nuestro país que gracias a Domingo Sarmiento fue quien impulsó en estas logias de adopción su iniciación. Dos años después de eso se crean las primeras logias de adopción en Argentina. El país tuvo un proceso mucho más lento que en los otros contenientes, teniendo en cuenta que de estos talleres o templos masónicos es de donde empiezan a surgir estas olas de feminismo, empiezan las mujeres a empoderarse y a través de la historia arrancan a pedir el voto y a luchar por sus derechos", manifestó Mansilla.

El feminismo años atrás y hasta hoy en día supo ser el gran tema de la masonería femenina ya que al ser "libres pensadoras" buscaban poder tener sus derechos civiles. Actualmente la ecología y medio ambiente forman parte de sus intereses pero estos van variando según los problemas que sufren la sociedad y los momentos históricos que se van viviendo.

Hoy en día la Logia Juana Manso está integrada por alrededor de 30 mujeres y a nivel nacional hay unos 10.000. La forma en la que las personas pueden entrar en la logia fue cambiando a lo largo del tiempo, antes solo podían ingresar por recomendación de un masón. Actualmente y gracias a la tecnología basta con enviar una solicitud y luego se procede a hacerle una entrevista a la interesada. "Puede ser cualquier persona, los principios siguen siendo los mismos, que sea libre y de buenas costumbres en esto del pensamiento, sin dogmatismos; se le hace una entrevista para ver realmente que es lo que la persona está buscando porque hay mucho misticismo", sostuvo.

El principal símbolo de la masonería es la escuadra y el compas. Mansilla, resaltó: "Al ser la masonería un lugar que reúne libres pensadores los símbolos no tienen un único significado, es decir que no es dogmático. Entonces según al interpretación de quien los mire puede ver el símbolo con diferentes significados. Usualmente la escuadra habla de la rectitud, la sabiduría y el compas delimita. Son herramientas que traían los masones, que venían trabajando de la masonería operativa y trataban de buscar un simbolismo, te enseñan maneras de vivir y de ir progresando en la vida".

Sobre una de las paredes del templo se ubica un cuadro del Gral. San Martín ¿Pero por qué? "Es el gran iniciado, es el icono de la masonería, pero también tenemos un montón de presidentes que han sido. El último fue Raúl Alfonsín pero también fueron Gastón Gori, Ángel Cassanello, Nicasio Oroño en la ciudad. En las mujeres cuesta un poco más saber porque no hay tanto registro pero tenemos a Alicia Moreau de Justo, Juana Manso, Julieta Lanteri. A lo largo de la historia Argentina hay un montón de hombres y mujeres que han luchado por una sociedad mejor", señaló la referente de la masonería en Santa Fe.

El hermetismo y los secretos parecieron siempre estar ligados a los masones aunque Jesica Mansilla apuntó que hubo una apertura en los últimos años: "Antes se decía que era secreta, ahora decimos que es discreta. En realidad tiene que ver con la Iglesia, con la persecución, los golpes militares. La masonería con este ideal de libre pensamiento ha sido muy perseguida, esto no quiere decir que dentro de la masonería no haya católicos o no haya de diferentes religiones pero realmente este miedo por el libre pensamiento ha hecho que sea perseguida en un montón de ámbitos. Por eso demoró tanto en salir a luz, hoy podés estar en un templo que antes era impensado".

Si bien ellos se muestran abiertos a lo diferente y buscan la pluralidad de voces, distinta es la posición y opinión que tienen algunas religiones tienen respecto a los masones. "La religión católica ha hecho bulas papales muy antiguas donde expulsa a los masones pero también tenemos papas que han sido masones, es decir que ya realmente han quedado en el pasado. Acá vas a encontrar personas de todas las religiones ¿Cuál es el punto? Evitar el fanatismo o ayudar a las personas a que no vivan a través de un dogmatismo y con un libre pensamiento. Eso a muchas religiones les causa una cuestión de resquemor", reveló.

"Asociación civil internacional", así define Jesica Mansilla a los masones. Y es por eso que se sustenta económicamente gracias a sus miembros, por medio de una cuota que se abona mensualmente.

