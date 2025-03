Apps de viajes en Santa Fe: pasados los 90 días de inscripción, solo una plataforma regularizó su actividad

Al respecto dialogó con los medios el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Mastropaolo, quien afirmó: "Tuvimos una comunicación importante con la empresa Didi. Las personas que coordinan Didi en Latinoamérica tienen sede en Chile, se comunicaron la semana pasada con nosotros desconociendo parte de la ordenanza. Los pusimos en tema y nos dijeron que harán una preinscripción, que quieren cumplir con la norma y quieren acogerse a la normativa local. Esto es positivo pero falta que culminen los trámites".

Mastropaolo ratificó que "a día de hoy ni Uber ni Didi completaron los trámites en su totalidad, si han tenido acercamientos o diálogo con el envío de información pero no lo perfeccionaron. Estamos en una etapa de preinscripción pero no perfeccionada".

El registro seguirá abierto

Pese a que los 90 días se cumplen este martes, las aplicaciones podrán continuar con sus trámites que establece la ordenanza para funcionar. Así lo expresó el municipio la semana pasada: "El plazo de 90 días que establecía la ordenanza era un plazo ventana para que las aplicaciones que estaban trabajando y los choferes puedan ir presentando toda la documentación y cumplir con los requisitos que la ordenanza contempla".

Además remarcaron que "transcurrida la fecha de vencimiento las empresas y choferes podrán seguir inscribiéndose. Los choferes y los conductores que no se inscriban son susceptibles de ser multados en la calle si están prestando servicio y no realizaron su registración y no tienen el certificado de conductor de aplicaciones".

Taxistas y remiseros que trabajan con aplicaciones

Haciendo alusión a los choferes que faltan inscribirse en el registro municipal, Mastropaolo insistió: "Necesitamos que los choferes también se inscriban de forma más masiva. Hay una inscripción importante pero falta por el volumen que entendemos. Pedimos que no esperen todos que las aplicaciones perfeccionen la inscripción porque son dos cuestiones que corren por separado".

Respecto a los taxistas y remiseros que se inscriben para trabajar en las aplicaciones de viajes, Mastropaolo afirmó que lo hicieron "en una gran mayoría". Sobre esto agregó: "El taxista y el remisero tiene una gran ventaja de que si cumple los requisitos de ser un conductor profesional, de tener auditado el auto, de tener la antigüedad pertinente, sería la persona idónea para desde hoy realizar estos viajes".

Cómo realizar el trámite

El trámite de inscripción se realiza a través de la oficina virtual del municipio (https://oficinavirtual.santafeciudad.gov.ar). Se ingresa a la web y los interesados deben loguearse autenticando el usuario con la clave fiscal de ARCA (ex AFIP). Una vez ingresado y logueado, en el buscador se ingresan las palabras claves relacionadas al trámite (plataformas, apps) y se despliega todo lo relacionado a la inscripción: sección de trámites

Dentro de los principales requisitos para la registración se solicita: licencia de conducir profesional (categoría D1) emitida por el municipio, póliza de seguro vigente, Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y una antigüedad para los vehículos no mayor a los 7 años, es decir, modelo 2018.