Cómo será la Carta Orgánica de Santa Fe: inicia el proceso participativo con vecinos y expertos

El proceso participativo Autonomía SF dará su primer paso este martes en el Concejo Municipal con especialistas que analizarán los desafíos territoriales, urbanos y demográficos de la capital provincial. La actividad es abierta a toda la comunidad

La ciudad de Santa Fe pondrá en marcha este martes una nueva etapa en la construcción de su futuro institucional con el inicio de Autonomía SF , el proceso participativo que busca sentar las bases para la redacción de la futura Carta Orgánica Municipal .

La primera actividad será el conversatorio denominado "Claves territoriales y demográficas para proyectar el futuro" , que se realizará desde las 15 en el Concejo Municipal de Santa Fe , ubicado en Salta 2943. La convocatoria es abierta a toda la ciudadanía y forma parte del eje temático "Cómo planificamos y vivimos la ciudad" .

El encuentro propone debatir sobre cuestiones centrales para el desarrollo urbano, como la movilidad, el transporte, la integración de los barrios, la planificación ambiental, la gestión de riesgos y las políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los santafesinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/autonomiasf/status/2061466360866025579&partner=&hide_thread=false Este martes, a las 15 hs. en el Concejo Municipal (Salta 2943) abrimos el debate de #AutonomíaSF rumbo a la redacción de la Carta Orgánica municipal pic.twitter.com/pi2FK2u2ik — AutonomiaSF (@autonomiasf) June 1, 2026

Una ciudad con desafíos propios

Desde la organización destacaron que Santa Fe presenta características territoriales y demográficas que requieren herramientas específicas de planificación. Entre ellas se encuentra una población cercana al medio millón de habitantes, su condición de ciudad cabecera de un importante conglomerado metropolitano, su expansión en un entorno atravesado por ríos y lagunas, y su rol como capital provincial.

Además, se planteará la necesidad de fortalecer la producción de datos e indicadores que permitan mejorar la toma de decisiones y consolidar una mirada metropolitana sobre las políticas públicas.

Especialistas analizarán el futuro de la ciudad

La jornada contará con la participación de destacados referentes académicos y profesionales vinculados al urbanismo, la geografía y la gestión pública.

Entre los expositores estarán Gustavo Peretti, especialista en problemáticas sociales de la geografía; Martín Seval, doctor en Geografía y docente universitario; y Javier Gómez, coordinador del Geoportal de Problemáticas Socioterritoriales de Santa Fe.

También participará el arquitecto urbanista Miguel Rodríguez, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral, quien abordará la importancia del componente físico y territorial dentro de la futura Carta Orgánica.

Por su parte, María Pía Giménez Puentes, directora del Observatorio de Políticas de Proximidad de la Municipalidad, junto a Lucrecia D'Jorge, directora del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, compartirán experiencias vinculadas a la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia.

Qué es Autonomía SF

Autonomía SF es una iniciativa impulsada de manera conjunta por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal bajo el lema "La ciudad, protagonista de su futuro".

A través de la plataforma digital del programa, vecinos, instituciones y organizaciones pueden presentar propuestas y aportes sobre cinco grandes ejes: cómo se gobierna la ciudad, cómo funciona el municipio, cómo se administran los recursos, cómo se planifica y vive la ciudad y cómo se vincula con la región.

La etapa final del proceso contempla el envío de un proyecto de ordenanza para declarar la necesidad de sancionar la Carta Orgánica Municipal, paso previo a la elección de los estatuyentes que tendrán la responsabilidad de redactarla.

El contexto de la autonomía municipal

El debate se produce tras la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe, publicada el 15 de abril de este año y basada en los principios establecidos por la reforma constitucional de 2025.

La normativa reconoce y fortalece la autonomía municipal, otorgando mayores competencias a los gobiernos locales y redefiniendo su relación con la provincia.

Desde la organización señalaron que quienes deseen seguir las actividades y novedades del proceso podrán hacerlo a través de los canales oficiales de Autonomía SF, donde además se transmitirán las distintas instancias participativas previstas para los próximos meses.

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