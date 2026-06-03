La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 3 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 3 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7:30 a 8:30: Ituzaingó, Lavalle, Calchines y Avellaneda
Reemplazo de Poste
• 7:30 a 9:30:
- Tucumán, Mendoza, Roque Sáenz Peña y Gaboto
Mantenimiento
- Aristóbulo del Valle, Aras Belgrano, San Martín y Gorriti
Reemplazo de postes
• 8 a 10: RN168 hasta Club de Caza y Pesca (Colastiné Sur)
Reemplazo de Postes
• 8 a 12:
- Teniente Loza, Ponce de León, Larrechea y Chaco
Reemplazo de Conductores
- French, Ayacucho, Viñas y Grandoli
Reformas en Subestación
- Javier de la Rosa, Dorrego, Antonia Godoy y Pasaje Judiciales
Mantenimiento
• 9 a 11:
- San Jerónimo, Llerena, Rivadavia y Derqui
Despeje de Electroductos
- Roque Saénz Peña, Circunvalación Oeste, General López y Uruguay
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13:
- avenida Blas Parera, JR Méndez, Florencio Fernández y Cafferata
Reemplazo de Conductores
- avenidaPeñaloza, Beruti, Almonacid y Europa
Reemplazo de conductores
• 9:30 a 11:30: Quiroga, De La Salle, Grandoli y Arzeno
Reemplazo de Postes
•10:30 a 11:30: Aristóbulo del Valle, Hernandarias, 9 de julio y Pasaje Parpal
Maniobras de reconfiguración
• 10:30 a 12:30: Chanaes, Guaraníes, Pasaje Mirlos y Caburé (Colastiné Norte)
Reemplazo de Postes
• 11:30 a 13:30: Callejón El Sable, Misiones, Saavedra y Gobernador Freyre
Reemplazo de Postes
SANTO TOMÉ
• 10 a 14: Avellaneda, Malvinas Argentinas, Azcuénaga y Gaboto
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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