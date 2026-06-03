Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 3 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 3 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7:30 a 8:30: Ituzaingó, Lavalle, Calchines y Avellaneda

Reemplazo de Poste

• 7:30 a 9:30:

- Tucumán, Mendoza, Roque Sáenz Peña y Gaboto

Mantenimiento

- Aristóbulo del Valle, Aras Belgrano, San Martín y Gorriti

Reemplazo de postes

• 8 a 10: RN168 hasta Club de Caza y Pesca (Colastiné Sur)

Reemplazo de Postes

• 8 a 12:

- Teniente Loza, Ponce de León, Larrechea y Chaco

Reemplazo de Conductores

- French, Ayacucho, Viñas y Grandoli

Reformas en Subestación

- Javier de la Rosa, Dorrego, Antonia Godoy y Pasaje Judiciales

Mantenimiento

• 9 a 11:

- San Jerónimo, Llerena, Rivadavia y Derqui

Despeje de Electroductos

- Roque Saénz Peña, Circunvalación Oeste, General López y Uruguay

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

- avenida Blas Parera, JR Méndez, Florencio Fernández y Cafferata

Reemplazo de Conductores

- avenidaPeñaloza, Beruti, Almonacid y Europa

Reemplazo de conductores

• 9:30 a 11:30: Quiroga, De La Salle, Grandoli y Arzeno

Reemplazo de Postes

•10:30 a 11:30: Aristóbulo del Valle, Hernandarias, 9 de julio y Pasaje Parpal

Maniobras de reconfiguración

• 10:30 a 12:30: Chanaes, Guaraníes, Pasaje Mirlos y Caburé (Colastiné Norte)

Reemplazo de Postes

• 11:30 a 13:30: Callejón El Sable, Misiones, Saavedra y Gobernador Freyre

Reemplazo de Postes

SANTO TOMÉ

• 10 a 14: Avellaneda, Malvinas Argentinas, Azcuénaga y Gaboto

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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