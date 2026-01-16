Uno Santa Fe | Santa Fe | Alto Verde

Asesinaron a un joven de 18 años de un disparo en la espalda en Alto Verde

El ataque ocurrió en la manzana 3 y, pese a ser trasladado por el SIES 107 al hospital Cullen, llegó fallecido. La Fiscalía investiga el hecho.

16 de enero 2026 · 10:05hs
Un joven de 18 años murió este jueves por la mañana tras recibir un disparo de arma de fuego en la zona de la espalda en el barrio Alto Verde. El violento episodio ocurrió entre las 8 y las 8.30 de la mañana, en la manzana 3 de ese distrito costero.

Según las primeras informaciones, la víctima fue identificada como Tomás Juárez. Tras el ataque, el joven fue asistido por una unidad del servicio de emergencias SIES 107, que lo trasladó de urgencia hasta el hospital José María Cullen, aunque ingresó sin vida, confirmaron fuentes oficiales.

Tras el hecho, personal policial preservó la escena del crimen, donde trabajaron peritos forenses con el objetivo de recolectar pruebas y determinar cómo sucedió el ataque. En paralelo, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso las primeras medidas investigativas para esclarecer el homicidio.

Alto Verde joven asesinato disparo
