Uno Santa Fe | Policiales | cámaras

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

El caso dio un giro radical. La Justicia determinó que el tirador no era un custodio de un camión de bebidas, sino un hombre dedicado al cambio de divisas que habría pactado una cita con los delincuentes. Fue identificado tras un exhaustivo seguimiento de cámaras de seguridad.

15 de enero 2026 · 19:49hs
Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

gentileza

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

La investigación por la muerte de Mauro Gómez, ocurrida el pasado viernes en inmediaciones de Dr. Zavalla al 1.900, dio un paso decisivo este jueves con la detención del presunto autor de los disparos. Tras el análisis de cámaras de seguridad y un allanamiento en barrio Santa Rita, la fiscal de la Unidad de Homicidios, Laura Urquiza, brindó detalles que esclarecen la verdadera naturaleza del sangriento episodio en barrio Sur.

LEER MÁS: Homicidio en Bº Alfonso: en un allanamiento apresaron al arbolito que habría asesinado a uno de los delincuentes

El giro en la hipótesis principal

En las primeras horas posteriores al hecho, la versión dominante indicaba que el intento de robo había tenido como blanco a un camión repartidor de bebidas y que el autor de los disparos era su custodio. Sin embargo, la fiscalía confirmó que el camión solo circunstancialmente pasaba por el lugar, llegando incluso a obstruir la visión de una de las cámaras de seguridad, lo que alimentó la confusión inicial.

La nueva línea investigativa, confirmada por el MPA, señala que la víctima (Gómez) y su hermano —quien ya se encuentra detenido— habrían intentado asaltar a un “arbolito” con quien, presuntamente, habían pactado un encuentro para realizar una transacción de divisas.

La clave: cámaras de seguridad y peritajes

La identificación del sospechoso fue posible gracias a un minucioso trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI). "Se pudo establecer un automóvil que llegó al lugar momentos antes del hecho y se retiró segundos después. Siguiéndolo a través de distintas cámaras de seguridad en toda la ciudad, se determinó que esta persona estuvo en la zona céntrica, donde se la ve bajar del vehículo, permitiendo establecer su identidad", explicó Urquiza.

Durante el operativo de detención, las autoridades secuestraron:

Armamento: armas de diverso calibre y evidencia de que el sospechoso habría tenido en su poder el arma homicida.

Tecnología: teléfonos celulares que serán peritados para confirmar si existió un contacto previo entre el tirador y los asaltantes.

Indumentaria: popa que coincidiría con la captada por las cámaras el día del crimen.

Reconstrucción del hecho

Según la fiscalía, el intento de robo derivó en una situación violenta en la que el hombre dedicado al cambio de dinero repelió el asalto efectuando el disparo que terminó con la vida de Gómez. La justicia continúa trabajando para identificar a otras personas que podrían haber participado en la tentativa de robo junto a los hermanos Gómez.

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia imputativa, donde se definirá la calificación legal del hecho y la situación procesal del detenido.

cámaras crimen barrio Sur hipótesis
Noticias relacionadas
Jonatan Minucci tenía 37 años y fue asesinado en Tulum el viernes pasado.

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: ya son cuatro los detenidos tras las últimas capturas

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad 

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Impactante operativo policial contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

Impactante operativo policial a contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

Quedo atrapado en u intento de robo a aun mayorista en Recreo

Quiso huir tras robar en un mayorista en la ciudad de Recreo y quedó atrapado

Lo último

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Último Momento
Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Ovación
El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus