El caso dio un giro radical. La Justicia determinó que el tirador no era un custodio de un camión de bebidas, sino un hombre dedicado al cambio de divisas que habría pactado una cita con los delincuentes. Fue identificado tras un exhaustivo seguimiento de cámaras de seguridad.

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

La investigación por la muerte de Mauro Gómez, ocurrida el pasado viernes en inmediaciones de Dr. Zavalla al 1.900, dio un paso decisivo este jueves con la detención del presunto autor de los disparos. Tras el análisis de cámaras de seguridad y un allanamiento en barrio Santa Rita, la fiscal de la Unidad de Homicidios, Laura Urquiza, brindó detalles que esclarecen la verdadera naturaleza del sangriento episodio en barrio Sur .

El giro en la hipótesis principal

En las primeras horas posteriores al hecho, la versión dominante indicaba que el intento de robo había tenido como blanco a un camión repartidor de bebidas y que el autor de los disparos era su custodio. Sin embargo, la fiscalía confirmó que el camión solo circunstancialmente pasaba por el lugar, llegando incluso a obstruir la visión de una de las cámaras de seguridad, lo que alimentó la confusión inicial.

La nueva línea investigativa, confirmada por el MPA, señala que la víctima (Gómez) y su hermano —quien ya se encuentra detenido— habrían intentado asaltar a un “arbolito” con quien, presuntamente, habían pactado un encuentro para realizar una transacción de divisas.

La clave: cámaras de seguridad y peritajes

La identificación del sospechoso fue posible gracias a un minucioso trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI). "Se pudo establecer un automóvil que llegó al lugar momentos antes del hecho y se retiró segundos después. Siguiéndolo a través de distintas cámaras de seguridad en toda la ciudad, se determinó que esta persona estuvo en la zona céntrica, donde se la ve bajar del vehículo, permitiendo establecer su identidad", explicó Urquiza.

Durante el operativo de detención, las autoridades secuestraron:

Armamento: armas de diverso calibre y evidencia de que el sospechoso habría tenido en su poder el arma homicida.

Tecnología: teléfonos celulares que serán peritados para confirmar si existió un contacto previo entre el tirador y los asaltantes.

Indumentaria: popa que coincidiría con la captada por las cámaras el día del crimen.

Reconstrucción del hecho

Según la fiscalía, el intento de robo derivó en una situación violenta en la que el hombre dedicado al cambio de dinero repelió el asalto efectuando el disparo que terminó con la vida de Gómez. La justicia continúa trabajando para identificar a otras personas que podrían haber participado en la tentativa de robo junto a los hermanos Gómez.

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia imputativa, donde se definirá la calificación legal del hecho y la situación procesal del detenido.