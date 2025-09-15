Uno Santa Fe | Santa Fe | subasta

Así son las propiedades que serán parte de la gran subasta de bienes incautados al delito

El Gobierno de Santa Fe exhibió en Funes y Roldán una casa y tres lotes que irán a remate el jueves 18 en la Estación Belgrano. La subasta, la más grande realizada hasta ahora, ya tiene más de 3.900 inscriptos de todo el país.

15 de septiembre 2025 · 14:50hs
Así son las propiedades que serán parte de la gran subasta de bienes incautados al delito

El Gobierno provincial presentó este lunes en Funes y Roldán las propiedades que serán parte de la gran subasta pública de bienes incautados al delito, que se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre en la Estación Belgrano de Santa Fe.

Se trata de una casa con un lote de 900 metros cuadrados en Funes y de tres terrenos baldíos en Roldán, en el sur provincial, que fueron decomisados a organizaciones criminales.

Desde lavarropas hasta autos de lujo: ya son 1.500 los inscriptos de 16 provincias para la mayor subasta de bienes incautados al delito

“Con esta exhibición empieza el proceso de subasta, porque empezamos mostrando estas cuatro propiedades que vamos a estar rematando. Más de 15 personas interesadas estuvieron recorriendo la propiedad en Funes y otro tanto las tres propiedades en Roldán”, señaló el secretario provincial de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación.

El funcionario subrayó que el objetivo central es debilitar a las organizaciones criminales en su poder económico. “Desde el día uno, por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, buscamos avanzar contra las organizaciones criminales, desde las más chicas hasta las más poderosas”, remarcó.

“Tranquilidad a los compradores”

Uno de los puntos destacados del proceso es la seguridad jurídica para quienes adquieran los inmuebles. “En términos registrales, quienes compren estas casas van a figurar como primeros titulares dominiales. Hicimos un trámite en el Registro de la Propiedad que bloquea a los dueños anteriores. De esta manera, el nuevo comprador figurará en una nueva matrícula como primer propietario”, explicó Figueroa Escauriza.

Y agregó: “Somos la única provincia del país que creó este trámite para garantizar tranquilidad a los compradores. Lo hacemos para que puedan pujar sin dudas y con la certeza de que no tendrán ningún vínculo con los antiguos dueños”.

Cómo es el proceso

El subsecretario de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), Hernán Matich, detalló el mecanismo para los interesados. “Una vez inscripta, la persona se presenta en la propiedad y le informamos las condiciones de la subasta, las medidas de los lotes, los servicios disponibles y la distribución de la vivienda. Incluso pueden llevar un profesional para tomar datos más precisos”, indicó.

La subasta más grande

La subasta contará con 159 lotes, que además de inmuebles incluirán vehículos, celulares, joyas y materiales de construcción. Será la cuarta organizada por el gobierno provincial, pero la más grande hasta ahora: ya se inscribieron más de 3.900 personas de todo el país.

Las tres ediciones anteriores recaudaron 2.326 millones de pesos. En esta oportunidad, los bienes podrán recorrerse previamente en la Estación Belgrano: el miércoles 17, de 10 a 18, y el jueves 18, de 8.30 a 14.30, horas antes del inicio del remate.

