Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: "Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal"

Trascendió que el gobernador y el ministro de Seguridad y Justicia participaron de la demostración práctica de las armas que la Policía de Santa Fe ya comenzó a utilizar en la vía pública.

15 de septiembre 2025 · 16:35hs
El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, participaron de una demostración práctica de las pistolas Taser, recibiendo una descarga eléctrica que los inmovilizó por unos segundos, y así mostraron cómo funcionan estas armas de baja letalidad que la Policía de Santa Fe comenzará a utilizar en la vía pública.

"Era un detalle anecdótico que veo ha ocasionado todo un revuelo", el ministro Cococcioni. "Nosotros hemos firmado el protocolo de uso de la fuerza que las autoriza y también parte del entrenamiento de los instructores y de los operadores es recibir ellos mismos el disparo; por lo tanto nos parecía que había que tener simplemente un gesto de que cuando uno le da la orden a otra persona uno también tiene que estar dispuesto a hacerlo", explicó el funcionario en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

La Policía de Santa Fe comienza a utilizar las pistolas Taser, armas de baja letalidad, para su trabajo de calle

El ministro agregó: "Fui inmovilizado durante cinco segundos y al segundo número seis seguí mi vida normal, sin daños permanentes en el cuerpo".

cococcioni y pullaro.jpg
Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad junto al gobernador Maximiliano Pullaro

Inicio del uso de las Taser en Santa Fe

El miercoles de la semana pasada, la Policía de la Unidad Regional I (URI), en el departamento La Capital, se convirtió en la primera en utilizar las Taser durante sus tareas de patrullaje.

Se trata de 28 efectivos que recibieron capacitación especializada en el manejo de estas armas, adquiridas por licitación junto con 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna, además de 200 cámaras corporales y 600 cartuchos adicionales.

Instructores especializados brindaron cursos a capacitadores que luego entrenarán a policías de todo el territorio santafesino. Este entrenamiento incluye prácticas reales con las armas para garantizar que los efectivos conozcan los efectos y el alcance de las Taser, asegurando un uso responsable y seguro.

taser 1
La Policía de la Unidad Regional I (URI), en el departamento La Capital, se convirtió en la primera en utilizar las Taser

Según explicó Cococcioni, las Taser y las lanzadoras Byrna forman parte de un protocolo de uso progresivo de la fuerza, que busca alternativas intermedias antes de recurrir a armas letales. “Estamos dotando a nuestra policía de mejores herramientas para cumplir el protocolo de uso progresivo de la fuerza pública. Pero también estamos cuidando a cada uno de los policías y de los ciudadanos”, señaló.

Estas armas se utilizarán en zonas de alto tránsito, como peatonales y áreas comerciales, y forman parte de un programa piloto que incluye otras localidades de la provincia, como Rosario. La inversión total en equipamiento fue de 1.900 millones de pesos, según el ministro, que destacó el compromiso del gobierno provincial con la seguridad.

El acto de entrega se realizó en la plazoleta Fragata Sarmiento, en el microcentro de Santa Fe, y contó con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente Juan Pablo Poletti, la jefa de la URI Margarita Romero, y otros funcionarios provinciales y municipales.

"Llegó el día que podemos entregar las Taser para que ya estén en la calle", destacó Scaglia, y agregó que esta acción implica un cambio de paradigma en la seguridad, con herramientas que permiten a la policía actuar de forma más segura y eficaz, minimizando riesgos para los ciudadanos y los propios efectivos.

Pullaro Taser Cococcioni
