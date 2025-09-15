Uno Santa Fe | Santa Fe | visitantes

Más de 130 mil visitantes y casi $490 millones: los números que dejó un fin de semana récord para Santa Fe

Con la Noche de los Museos, los Jadar 2025, el torneo infantil de fútbol y el encuentro Pescando en Santa Fe, la capital provincial vivió seis días de intensa actividad cultural, deportiva y recreativa que atrajeron turistas de todo el país y dejaron un impacto económico histórico.

15 de septiembre 2025 · 15:11hs
Más de 130 mil visitantes y casi $490 millones: los números que dejó un fin de semana récord para Santa Fe

Más de 130 mil visitantes y casi $490 millones: los números que dejó un fin de semana récord para Santa Fe

Del martes al domingo, Santa Fe se convirtió en epicentro de eventos culturales, deportivos y recreativos, registrando un récord de visitantes.

Más de 130 mil personas participaron de las distintas actividades, generando un ingreso total de casi $490 millones. Entre los eventos destacados se encuentran la Noche de los Museos, los Jadar 2025, el torneo infantil de fútbol en homenaje a Diego Barisone y la segunda edición del Encuentro Internacional Pescando Santa Fe.

El intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo conjunto con la Provincia, Nación, el sector privado y los distintos actores locales: “Nos hemos propuesto y decidido que Santa Fe sea una ciudad de grandes eventos y en eso estamos trabajando mancomunadamente. Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento fueron una prueba importante de cara a los Odesur 2026”.

Éxitos culturales

La Noche de los Museos fue uno de los eventos más convocantes, con más de 67.500 personas recorriendo 85 espacios culturales, artísticos y musicales. La secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, resaltó que lugares como la Manzana Jesuítica recibieron más de 7.500 visitantes, mientras que el Museo de la Constitución y el Code fueron otros de los puntos más visitados. Además, se realizó el primer desfile cívico-militar en la plaza 25 de Mayo, consolidando a la ciudad como un referente de patrimonio, historia y arte.

Noche de los Museos: hubo desfile militar nocturno y más de 80 espacios culturales abrieron sus puertas

“Somos una ciudad con 450 años de historia. Lo que nos sobra para mostrar es nuestra historia, legado y papel en la formación del Estado argentino, además de la identidad como cuna de la Constitución y como formadores de grandes artistas y músicos”, expresó Ceresola.

Deporte y recreación

Los Jadar 2025 contaron con la participación de 210 atletas de 18 provincias, incluyendo 14 paratletas. Se realizaron 38 competencias en remo, canotaje, paracanotaje, triatlón y paratriatlón. El subsecretario de Deportes, Carlos Marzo, señaló: “Santa Fe fue la primera ciudad en integrar deportes convencionales y con discapacidad en un mismo evento. Entregamos más de 200 medallas entre oro, plata y bronce”.

noche de los museos 1
M&aacute;s de 130 mil visitantes y casi $490 millones: los n&uacute;meros que dej&oacute; un fin de semana r&eacute;cord para Santa Fe

Más de 130 mil visitantes y casi $490 millones: los números que dejó un fin de semana récord para Santa Fe

El torneo infantil de fútbol en homenaje a Diego Barisone reunió a 4.000 jugadores, distribuidos en 250 equipos que disputaron más de 700 partidos en la Liga Santafesina y el CIFFU.

Por su parte, el Encuentro Internacional Pescando en Santa Fe mostró un crecimiento notable: participaron 175 embarcaciones, frente a las 100 de la primera edición, con más de 500 pescadores provenientes de distintas provincias y ciudades, incluyendo Reconquista, Avellaneda, Malabrigo, Alejandra, Sauce Viejo, Franck, Esperanza, Rafaela, Videla, San Justo, Calchaquí, Paraná, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, y Buenos Aires.

Impacto turístico

La secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, destacó la consolidación de Santa Fe como destino regional. “Gracias a un intenso calendario de actividades, la ciudad atrajo visitantes de distintas provincias y de países vecinos como Uruguay y Brasil. La hotelería alcanzó el 80% de ocupación, y la gastronomía y los servicios turísticos se vieron ampliamente beneficiados”.

Alemán también valoró la inversión y preparación de la ciudad: “Los espacios recuperados estuvieron al servicio de los visitantes, los centros de informes turísticos se adecuaron y todo estuvo preparado para recibir a 130.000 personas, posibles turistas que seguramente volverán”.

Poletti cerró el balance subrayando el impacto de estos eventos: “Fue una semana muy intensa, pero nos gusta que sea así. Queremos que Santa Fe se siga mostrando a la Argentina y al mundo. Estamos convencidos de que podemos seguir mejorando y seguir siendo sede de grandes eventos”.

visitantes fin de semana récord
Noticias relacionadas
un video revela el insolito escondite por donde intento fugarse el profugo waldo bilbao antes de ser detenido

Un video revela el insólito escondite por donde intentó fugarse el prófugo Waldo Bilbao antes de ser detenido

El kiosco ubicado en la plaza Colón fue baleado desde una motocicleta

Disparos en la plaza Colón desde una moto: un kiosco fue blanco de un ataque a plena luz del día

la inflacion de agosto en santa fe fue del 1,6 % y acumula 20,6% en el ano: los rubros que mas aumentaron

La inflación de agosto en Santa Fe fue del 1,6 % y acumula 20,6% en el año: los rubros que más aumentaron

La campaña de vacunación continúa en las escuelas de Santa Fe

Continúa la campaña de vacunación para los alumnos en las escuelas de la ciudad

Lo último

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: "Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal"

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Último Momento
Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: "Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal"

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Armand Duplantis rompió su propio récord y se consagró tricampeón mundial

Armand Duplantis rompió su propio récord y se consagró tricampeón mundial

Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

Ovación
Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Qué más se puede esperar de un Colón que día a día se humilla así mismo

Qué más se puede esperar de un Colón que día a día se humilla así mismo

Tres años después, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante

Tres años después, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante

Ocho fechas, un solo grito: el dramático presente de Colón

Ocho fechas, un solo grito: el dramático presente de Colón

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional