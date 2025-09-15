Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

El zurdo Mateo Del Blanco explotó como lateral izquierdo y se convirtió en una de las principales cartas ofensivas de Unión en el Clausura. Y eso que juega de 3

Mateo Del Blanco transformó el costado izquierdo de Unión en una autopista de ataque. Lo que empezó como una solución táctica terminó siendo una revelación. Hoy, el lateral –volante por naturaleza– vive su mejor momento en este Tate puntero de la zona A.

• LEER MÁS: Unión no pierde la ilusión y espera el llamado final de la Selección Sub 20 para Vargas

Frente a Gimnasia de La Plata metió un golazo de otro partido, fue imparable por momentos y, otra vez, clave en la victoria. Pero su influencia no se reduce a ese zurdazo: suma agresividad, ritmo y sorpresa.

• LEER MÁS: Tres años después, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante

Del Blanco, un arma clave para Unión

En lo que va del torneo ya acumula cuatro asistencias y participó directamente en cinco goles, números que explican –en parte– su impacto. Lo más interesante es cómo llegó hasta ahí: desde el mediocampo, donde se formó, bajó un par de metros, ganó confianza y terminó encontrando su lugar.

Embed Mateo Del Blanco acumula 5 PARTICIPACIONES DE GOL en sus últimos 4 partidos por el Clausura 2025:



ASISTENCIA vs. Instituto.

ASISTENCIA vs. Huracán.

DOS ASISTENCIAS ante Racing Club.

GOL ante Gimnasia La Plata.



Todos los registros EN VIVO en… pic.twitter.com/NqBQ7iSqLy — dataref (@dataref_ar) September 14, 2025

Del Blanco no es lateral clásico. No lo define la posición, sino la vocación. Siempre mira hacia adelante e intenta algo más. Su juego tiene esa mezcla que tanto cuesta encontrar: despliegue y desequilibrio. Va, vuelve, piensa y ejecuta. Y cuando se suelta, el equipo lo siente.

• LEER MÁS: Unión, con la confianza en alza ya le apunta a Independiente Rivadavia

En este Unión puntero de la Zona A, que combina ambición con funcionamiento, Del Blanco es una pieza que encaja justo. No necesita flashes ni titulares ruidosos. Su fútbol habla solo y cada vez más fuerte.