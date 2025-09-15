Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

El zurdo Mateo Del Blanco explotó como lateral izquierdo y se convirtió en una de las principales cartas ofensivas de Unión en el Clausura. Y eso que juega de 3

15 de septiembre 2025 · 16:13hs
Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Mateo Del Blanco transformó el costado izquierdo de Unión en una autopista de ataque. Lo que empezó como una solución táctica terminó siendo una revelación. Hoy, el lateral –volante por naturaleza– vive su mejor momento en este Tate puntero de la zona A.

Frente a Gimnasia de La Plata metió un golazo de otro partido, fue imparable por momentos y, otra vez, clave en la victoria. Pero su influencia no se reduce a ese zurdazo: suma agresividad, ritmo y sorpresa.

Del Blanco, un arma clave para Unión

En lo que va del torneo ya acumula cuatro asistencias y participó directamente en cinco goles, números que explican –en parte– su impacto. Lo más interesante es cómo llegó hasta ahí: desde el mediocampo, donde se formó, bajó un par de metros, ganó confianza y terminó encontrando su lugar.

Del Blanco no es lateral clásico. No lo define la posición, sino la vocación. Siempre mira hacia adelante e intenta algo más. Su juego tiene esa mezcla que tanto cuesta encontrar: despliegue y desequilibrio. Va, vuelve, piensa y ejecuta. Y cuando se suelta, el equipo lo siente.

En este Unión puntero de la Zona A, que combina ambición con funcionamiento, Del Blanco es una pieza que encaja justo. No necesita flashes ni titulares ruidosos. Su fútbol habla solo y cada vez más fuerte.

