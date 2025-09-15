Uno Santa Fe | Ovación | Armand Duplantis

Armand Duplantis rompió su propio récord y se consagró tricampeón mundial

El sueco Armand Duplantis se consagró campeón mundial de salto con garrocha por tercera vez consecutiva, rompiendo un nuevo récord, con 6,30 metros

15 de septiembre 2025 · 15:36hs
Armand Duplantis rompió su propio récord y se consagró tricampeón mundial

El sueco Armand Duplantis se consagró campeón mundial de salto con garrocha por tercera vez consecutiva, rompiendo el récord vigente hasta ahora, de 6.29 metros, con 6,30. A sus 25 años se convirtió en una leyenda viva del atletismo y este lunes ratificó dicha condición al consagrarse campeón mundial por tercera vez consecutiva en el estadio Nacional de Tokio, Japón.

Duplantis no para de batir récords en el atletismo

Si bien ya de por sí es un hito el tricampeonato, este en el país asiático quedará en la historia como la consagración en la que Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga. La marca anterior era de 6,29 metros y ahora será de 6,30, siendo la decimocuarta vez que el sueco quiebra su registro.

Duplantis logró conseguir este récord en su tercer y último intento tras dos oportunidades en las que estuvo cerca de concretarlo. El atleta sueco dominó la prueba sin problemas y se aseguró la victoria con la marca de 6,15 metros.

El griego Emmanouil Karalis quedó segundo con su marca de 6 metros, sin poder superar varios intentos posteriores hasta probar en 6,20.

Así, el atleta de 25 años lleva 34 competiciones conquistadas y es la cuarta vez en el año que rompe su récord mundial.

Armand Duplantis récord salto con garrocha
Noticias relacionadas
tirante, cerundolo y trungelliti, los campeones del fin de semana

Tirante, Cerúndolo y Trungelliti, los campeones del fin de semana

santa fe, con 139 medallas hizo podio en los jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Social Lux de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe.

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Ciclón Racing venció a Unión en el cierre de la segunda fecha.

Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Lo último

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: "Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal"

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Último Momento
Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: "Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal"

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Mateo Del Blanco, la carta ofensiva en este Unión puntero de la zona A

Armand Duplantis rompió su propio récord y se consagró tricampeón mundial

Armand Duplantis rompió su propio récord y se consagró tricampeón mundial

Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

Ovación
Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Qué más se puede esperar de un Colón que día a día se humilla así mismo

Qué más se puede esperar de un Colón que día a día se humilla así mismo

Tres años después, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante

Tres años después, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante

Ocho fechas, un solo grito: el dramático presente de Colón

Ocho fechas, un solo grito: el dramático presente de Colón

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional