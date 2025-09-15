Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez está cada vez mejor en Unión y, además del gol que marcó en el triunfo ante Gimnasia en La Plata, sobresalió en un aspecto clave

15 de septiembre 2025 · 16:40hs
Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Unión ganó en La Plata con autoridad, con goles y con pasajes de buen fútbol. Pero también ganó con esfuerzo, con despliegue y con inteligencia táctica frente a Gimnasia y Esgrima. En ese combo aparece Mauricio Martínez, el corazón del mediocampo.

Caramelo fue el jugador que más pelotas recuperó en el Juan Carmelo Zerillo. Cortó, anticipó, tapó espacios y desactivó avances. Estuvo donde el equipo lo necesitaba. El dato no sorprende: hace varias fechas que viene sosteniendo un nivel altísimo en silencio, sin flashes, pero con enorme influencia.

Martínez, un pulpo en Unión

Esta vez, además, tuvo premio. En el momento justo, el santotomesino se sumó al ataque, pisó el área como un delantero y cerró el partido con el tercer gol de Unión. Golazo por cómo se gestó y por quién lo convirtió: el obrero del medio que también sabe terminar jugadas.

El partido ante Gimnasia fue una radiografía perfecta del presente de Martínez. Precisión, lectura, presencia. Aporta orden cuando el equipo lo necesita y rompe líneas cuando el contexto lo permite. Un todoterreno con criterio y experiencia.

En Unión lo saben: un jugador así no puede estar otra vez de paso. Por eso ya comenzaron los movimientos para intentar hacer uso de la opción de compra por el 50% a Rosario Central. Porque no solo está rindiendo. Está marcando diferencia.

Con un Unión puntero, ambicioso y protagonista, Caramelo Martínez se volvió indispensable. No hace ruido. Juega, recupera y define. Equilibra y gana.

