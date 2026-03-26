Asistencia Perfecta: casi 75.000 docentes cobran el premio por febrero

El Gobierno provincial paga este jueves 26 el incentivo a 74.978 trabajadores de la educación. La inversión supera los $7.248 millones

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe abonará este jueves 26 el monto correspondiente al mes de febrero del programa Asistencia Perfecta a 74.978 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada.

El incentivo representa un promedio actualizado a los valores vigentes de lo percibido en 2025 por cada agente, con una inversión total de $ 7.248.542.636 .

“El programa Asistencia Perfecta es una política del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que reconoce el trabajo y el esfuerzo del docente en el aula, permite la continuidad de los aprendizajes de los chicos y las chicas y, al mismo tiempo, hace que el sistema educativo sea más justo y eficiente”, destacó el ministro de Educación, José Goity.

De qué se trata Asistencia Perfecta

El programa Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y trimestral destinado a premiar la asistencia docente. Fue implementado como una política de Estado provincial orientada a reducir el ausentismo docente y fortalecer la presencia en las aulas.

Según establece el decreto de creación, el objetivo es que el Estado garantice la igualdad de acceso a una educación de calidad, promoviendo acciones que eviten situaciones de discriminación, marginalidad o segregación por factores socioeconómicos, culturales o geográficos, asegurando así el derecho a aprender.

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