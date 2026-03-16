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El Gobierno explicó la recomposición salarial docente y mostró el impacto de los aumentos en los recibos

Como ejemplo, las autoridades tomaron el caso de un maestro de grado con 25 horas semanales, un cargo que representa a más del 90 % del sector

16 de marzo 2026 · 14:04hs
El Gobierno explicó la recomposición salarial docente y mostró el impacto de los aumentos en los recibos

El Gobierno de Santa Fe brindó este lunes detalles sobre la recomposición salarial para el sector docente, luego de que en los recibos de sueldo de marzo se acreditaran incrementos y pagos retroactivos correspondientes a la paritaria.

El ministro de Educación, José Goity, encabezó una conferencia de prensa junto a la secretaria General del Ministerio, María Martín, y la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, donde se explicó cómo impactaron los aumentos en los salarios y se exhibieron recibos testigo para transparentar las liquidaciones.

“Queremos llevar información precisa y transparente de la recomposición salarial para el sector docente. Nos vemos en la obligación de hacerlo porque ha habido mucho intento de desinformar”, afirmó Goity. Según señaló, ahora que los docentes tienen sus recibos, “pueden ver la realidad”.

El ministro Goity remarcó que, con las actualizaciones aplicadas, ningún docente de la provincia cobrará menos de $1.320.000 El ministro Goity remarcó que, con las actualizaciones aplicadas, ningún docente de la provincia cobrará menos de $1.320.000

Cómo impactaron las subas en los salarios

Como ejemplo, las autoridades tomaron el caso de un maestro de grado con 25 horas semanales, un cargo que representa a más del 90 % del sector.

En ese caso, un docente que en febrero percibió $1.018.344 sin los incrementos acordados en paritaria, recibió luego una planilla complementaria con un total neto de $450.978, correspondiente a distintos conceptos retroactivos y actualizaciones salariales.

Desde el Ministerio detallaron que estas planillas incluyeron cuatro liquidaciones complementarias, destinadas a regularizar distintos componentes del salario docente.

Qué conceptos se pagaron

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, explicó que en las liquidaciones se incluyeron varios conceptos retroactivos:

-3 % de aumento retroactivo a diciembre

-Diferencias en el aguinaldo del segundo semestre de 2025

-Actualización salarial de enero con un mínimo garantizado de $75.000

-Actualización de febrero con un mínimo garantizado de $170.000

A estos montos se sumó además la incorporación del Fondo de Capacitación Provincial, un nuevo componente salarial destinado a promover la formación docente, que se acreditará de manera mensual.

En el caso de directores y supervisores, se agregó además un concepto por responsabilidad jerárquica, equivalente a 30 puntos adicionales, vinculado a las tareas de conducción institucional.

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Salario mínimo docente

El ministro Goity remarcó que, con las actualizaciones aplicadas, ningún docente de la provincia cobrará menos de $1.320.000. Además, explicó que quienes cumplan con la asistencia completa durante el mes podrán sumar el premio por presentismo, lo que eleva el ingreso hasta $1.430.000.

“Tenemos la convicción de que la diferencia en educación la hacen los docentes en el aula con los chicos aprendiendo, junto a los equipos directivos comprometidos”, sostuvo el funcionario.

Embed - Educación: Provincia brinda detalles sobre los aumentos salariales docentes

Contexto económico

Durante la conferencia, Goity también reconoció que existe una pérdida del poder adquisitivo en el sector, en un contexto nacional marcado por la caída de la recaudación y de la coparticipación que reciben las provincias.

Sin embargo, afirmó que el gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, asumió el compromiso de recomponer el salario docente y fortalecer el rol de los educadores dentro del sistema educativo.

“Todo lo que se pagó responde exactamente a lo presentado en la negociación paritaria”, aseguró por su parte María Martín, quien destacó que el objetivo de la conferencia fue explicar con claridad cómo se compone el salario docente y rendir cuentas sobre las liquidaciones realizadas.

Gobierno recomposición salarial
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