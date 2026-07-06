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Continúa la tensión política y gremial en Sauce Viejo: Asoem denunció "persecución y tres meses de descuentos"

Unos 180 municipales de toda la jurisdicción se concentraron fuera de su horario laboral para respaldar a los 104 empleados sauceños que exigen el reconocimiento de su representación gremial. Desde el sindicato denunciaron persecución, sumarios y tres meses consecutivos de descuentos por los días de paro.

6 de julio 2026 · 19:06hs
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Continúa la tensión política y gremial en Sauce Viejo: Asoem denunció persecución y tres meses de descuentos

Continúa la tensión política y gremial en Sauce Viejo: Asoem denunció "persecución y tres meses de descuentos"
Continúa la tensión política y gremial en Sauce Viejo: Asoem denunció persecución y tres meses de descuentos

Continúa la tensión política y gremial en Sauce Viejo: Asoem denunció "persecución y tres meses de descuentos"

La tensión política y gremial en la vecina ciudad de Sauce Viejo sumó este lunes por la tarde un nuevo y masivo capítulo. En el marco del duro conflicto que mantiene la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) con la gestión del intendente Mario Papaleo, una nutrida movilización de trabajadores visibilizó el reclamo contra la negativa del Ejecutivo local a reconocer formalmente la representación sindical elegida democráticamente por 104 agentes de la planta municipal.

La jornada de protesta pacífica contó con la participación de alrededor de 180 empleados municipales nucleados en Asoem, quienes llegaron desde distintas localidades de la jurisdicción sindical. Los manifestantes se concentraron deliberadamente fuera de sus horarios de prestación de servicio para robustecer la demanda local y advertir que el conflicto ya trasciende las fronteras sauceñas, instalando un debate regional sobre el respeto a la libertad de agremiación.

LEER MÁS: Polémica por el gasto público en Sauce Viejo: Asoem denunció gastos por más de $210 millones en alquileres y contrataciones durante mayo

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Continúa la tensión política y gremial en Sauce Viejo: Asoem denunció "persecución y tres meses de descuentos"

Una movilización sostenida por las bases

La manifestación de este lunes tuvo un condimento político y judicial de fuerte carga simbólica. Debido a una medida cautelar dictada en el marco del litigio —la cual ya fue apelada por el cuerpo de abogados de la entidad y aguarda una resolución de fondo—, los integrantes de la Comisión Directiva de Asoem se vieron imposibilitados de participar físicamente en la marcha.

Ante esta restricción legal, fueron los propios trabajadores de base quienes tomaron la posta, organizaron la columna y sostuvieron la convocatoria en la vía pública. El objetivo central del despliegue fue doble: por un lado, ratificar la solidaridad orgánica con los compañeros de la municipalidad de Sauce Viejo; por el otro, abrir canales de diálogo directo con la comunidad civil para explicar la parálisis institucional que afecta los servicios básicos debido al prolongado diferendo.

"Queremos nuestra paritaria local, que se restituyan los días descontados, que cesen los aprietes y que el Ejecutivo comience a discutir con la Asoem", reclamaron desde las bases del sindicato municipal.

Descuentos, sumarios y denuncias penales

A pesar de no haber podido estar en la primera línea de la marcha por el impedimento judicial, el secretario General de Asoem, Juan R. Medina, analizó con dureza el estado de situación y denunció una política de asfixia y persecución laboral por parte de las autoridades locales.

"Pese a la persecución, al tercer mes consecutivo de descuentos por los días de paro, a los sumarios, los traslados compulsivos y las denuncias penales, los trabajadores estamos cada vez más firmes en nuestro reclamo", disparó el líder sindical, ponderando el volumen de la convocatoria como una muestra clara de que el conflicto entró en una fase de resistencia colectiva.

El sindicato ratificó que continuará sosteniendo de manera orgánica las medidas de protesta y el estado de alerta en toda la jurisdicción hasta tanto la intendencia de Sauce Viejo decline su postura y acate el derecho de los trabajadores a ser representados por la organización que eligieron en las urnas, un principio tutelado por la Ley de Asociaciones Sindicales y que, según remarcaron desde Asoem, ya cuenta con antecedentes de respaldo en los tribunales ordinarios.

Sauce Viejo Asoem Municipalidad Mario Papaleo movilización
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