Qué está pasando con la gripe A en Santa Fe: más consultas, vigilancia reforzada y vacunas disponibles

El Ministerio de Salud monitorea el aumento de casos respiratorios y destacó que la vacunación sigue siendo clave para prevenir internaciones y muertes en los grupos de riesgo

Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias en niños en Santa Fe

La directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz , aseguró que Santa Fe atraviesa el período esperado de circulación de enfermedades respiratorias estacionales , con un incremento de las consultas ambulatorias, aunque sin un aumento significativo de las internaciones que obligue a modificar el funcionamiento habitual de los hospitales.

En diálogo con LT10, la funcionaria explicó que este año la vigilancia epidemiológica se reforzó de manera anticipada debido a lo ocurrido durante el invierno en el hemisferio norte, donde se detectó una mutación del virus de la gripe. "Esperamos todos los años estos brotes estacionales de gripe y otras enfermedades respiratorias virales. Por eso se adelantó la preparación del sistema sanitario y también la campaña de vacunación", señaló.

Qué virus circula en Santa Fe

Según explicó Chumpitaz, actualmente la circulación predominante corresponde al virus Influenza A, responsable de la mayoría de los cuadros respiratorios compatibles con gripe registrados en la provincia.

La especialista aclaró que la vigilancia epidemiológica no se realiza sobre la totalidad de los casos, sino a través de un sistema de monitoreo en hospitales y centros de salud seleccionados.

"Cuando una persona presenta fiebre, dolores musculares, dolor de garganta y tos, debemos sospechar que se trata de gripe. No siempre es necesario realizar un estudio de laboratorio para confirmarlo", indicó.

Más consultas en las guardias, pero sin colapso sanitario

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que se registra una mayor demanda de atención ambulatoria, situación que genera presión sobre las guardias médicas, aunque las internaciones permanecen dentro de los parámetros habituales para esta época del año.

"Está estable la internación. Hay un monitoreo permanente tanto en el sistema público como en el privado para seguir de cerca la evolución de la situación", explicó la funcionaria.

En ese sentido, remarcó que actualmente no se observan escenarios extraordinarios como la suspensión masiva de cirugías programadas debido a cuadros respiratorios.

Los grupos de riesgo son los más afectados

La directora provincial recordó que los casos más graves suelen registrarse en personas que no están vacunadas o que integran los llamados grupos de riesgo.

Entre ellos mencionó a:

Niños menores de 2 años.

Personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Personas con obesidad o diabetes.

Mayores de 65 años.

Embarazadas y puérperas.

"La gripe no es una enfermedad banal. Puede provocar cuadros graves e incluso la muerte, especialmente en personas con factores de riesgo", advirtió.

Vacunación antigripal: ya se inmunizó al 50% de la población objetivo

Uno de los datos destacados es que la provincia ya logró vacunar a aproximadamente la mitad de la población incluida en los grupos priorizados. Según explicó Chumpitaz, el adelantamiento de la campaña permitió alcanzar una importante cobertura durante las primeras semanas de aplicación.

Además, aseguró que el gobierno provincial dispuso que todas las personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo puedan acceder a la vacuna independientemente de si poseen o no obra social.

"El pedido es que nadie se quede sin vacunarse. Apenas llegan nuevas dosis a la provincia, se distribuyen rápidamente a los efectores de salud", sostuvo.

Internaciones pediátricas: sin una situación fuera de lo habitual

Respecto de los niños internados por gripe, la funcionaria indicó que no se registra una situación atípica en comparación con temporadas anteriores. Si bien existen internaciones pediátricas por cuadros respiratorios, explicó que en ese grupo etario suele haber una mayor solicitud de estudios diagnósticos, lo que genera una mayor visibilidad estadística de los casos.

"No observamos una situación diferente a la de otros años. La gripe afecta a todas las edades y seguimos especialmente atentos a los grupos de riesgo", afirmó.

Cuándo consultar al médico

Las autoridades sanitarias recomendaron que las personas incluidas en grupos de riesgo consulten rápidamente ante síntomas compatibles con gripe, incluso si están vacunadas.

Los síntomas más frecuentes son:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Dolores musculares.

Malestar general.

También aconsejaron utilizar barbijo al presentar síntomas respiratorios para reducir la transmisión del virus.

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