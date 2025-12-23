Aumento de la carne: frigoríficos de Santa Fe anticipan que los precios llegaron a un techo y podrían ceder en enero

En diciembre se registraron valores récord en el precio de cortes de carne vacuna en Santa Fe, con algunos productos premium superando los $20.000 por kilo.

El precio de la carne en Santa Fe cerró el año con subas fuertes, pero desde la industria frigorífica anticipan que el escenario de corto plazo muestra señales de estabilización e incluso una posible baja estacional durante enero con algunos factores que enumeraron.

Así lo sostuvo en diálogo con UNO Santa Fe el referente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe , Antonio D’Angelo, al analizar la evolución reciente de los valores y las perspectivas para el inicio de 2026.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en noviembre el precio de la carne registró incrementos mensuales de entre el 8% y el 8,5% a nivel nacional, mientras que la variación interanual superó los 70 puntos porcentuales, reflejando un año de fuerte presión inflacionaria sobre el producto.

frigorifico carne Los frigoríficos santafesinos frenan faena por falta de negocios y temen más aumentos en la carne gentileza

En ese contexto, D’Angelo consideró que el mercado podría haber alcanzado un límite en los valores actuales: “Es de esperar que el precio que tenemos hoy, por una cuestión estacional y por los motivos que viene aumentando, ya haya llegado a su techo”.

Expectativas para enero

El dirigente explicó que el comportamiento del consumo será clave para determinar si ese techo se sostiene o no en las próximas semanas: “Se podría prever que este tope que está aceptando la gente no lo convalide más en enero y tienda a bajar un poco ese precio por estacionalidad, para mantenerse en ese nuevo valor hacia fines de enero”.

Desde la Cámara de Frigoríficos advierten que enero suele ser un mes de menor demanda, lo que históricamente genera correcciones en los precios, siempre que la oferta acompañe ese movimiento.

D’Angelo remarcó que, como ocurre habitualmente en el sector, todo dependerá del equilibrio entre oferta y demanda: “La carne es un negocio que se maneja mediante la oferta y la demanda. Si escasea mucho la oferta, puede seguir subiendo”.

No obstante, aclaró que ese escenario no es el que hoy manejan desde la entidad que representa al sector frigorífico provincial: “No es lo que en la Cámara de Frigoríficos esperamos o creemos que va a ocurrir”.

Precio elevado y consumo contenido

Como marco general, durante el cierre de 2025 se registraron en distintos puntos de Santa Fe valores récord en cortes de carne vacuna, con algunos productos premium superando los $20.000 por kilo, mientras que otros cortes tradicionales quedaron apenas por debajo de esa referencia. Pese a los precios altos, el consumo mostró repuntes puntuales vinculados a las fiestas, aunque el sector observa con atención cómo reaccionará el mercado en los primeros meses del año.