A 60 días del ataque en San Cristóbal, Goity afirmó: "Esa comunidad no va a ser la misma"

El ministro de Educación reconoció el profundo impacto que dejó el episodio en la Escuela Nº 40 y destacó la resiliencia de estudiantes y docentes

El ministro de Educación, José Goity, señaló que es difícil definir una única secuela

A dos meses del trágico ataque en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal , un hecho que conmocionó a toda la provincia de Santa Fe por su similitud con episodios que habitualmente se observan en el exterior, el ministro de Educación, José Goity , dialogó con Telenoche (El Tres) y analizó el proceso de reconstrucción que atraviesa la institución.

El funcionario destacó la resiliencia y el compromiso de directivos, docentes y alumnos frente a un dolor que sigue interpelando a toda la sociedad.

El hecho, que rompió la tranquilidad de la pequeña localidad del noroeste provincial, obligó en su momento a la suspensión de las actividades y a un posterior regreso a las aulas de manera muy progresiva. Hoy, a 60 días del suceso, el impacto emocional sigue presente, pero el foco está puesto en la superación colectiva.

“Nosotros lo hemos dicho siempre: esa comunidad no va a ser la misma. Lo que pasó fue terrible y nos atravesó a todos”, reconoció Goity.

Sin embargo, el ministro aprovechó la oportunidad para brindar un fuerte reconocimiento a las personas que habitan y hacen la escuela: “Tuvieron un nivel de compromiso para liderar con resiliencia algo muy duro. También el Centro de Estudiantes ha sido fundamental en todo este proceso”.

Al ser consultado sobre el estado actual de los alumnos y el personal, Goity explicó que se trata de un proceso complejo que combina lo institucional con lo personal, y que el Ministerio continúa trabajando en el territorio.

“Hay chicos y chicas que todavía están sufriendo algunas secuelas, por lo que seguimos con el acompañamiento de los equipos de asistencia psicológica”, detalló el titular de la cartera educativa.

El ministro señaló que es difícil definir una única secuela, ya que “estos son procesos colectivos y procesos personales, y uno va de la mano del otro”.

escuela mariano moreno san cristobal Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal gentileza

A pesar de las dificultades, Goity concluyó con una mirada esperanzadora sobre la respuesta de la comunidad: “Hay una muy buena respuesta y un nivel de superación que vuelvo a rescatar. Cuando hay comunidad, hay herramientas para superar estos momentos”.

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